Mientras los argentinos esperan el fin de semana largo del Día de la Independencia, un grupo de trabajadores disfrutará antes de tres días consecutivos de descanso gracias a que decretaron feriado el lunes 6 de julio.

Se trata de un asueto en una localidad de la provincia de Buenos Aires por el aniversario fundacional.

Quiénes podrán aprovechar el feriado del lunes 6 de julio

Los trabajadores del partido bonaerense de Campana disfrutarán de tres días seguidos de descanso por el asueto del lunes.

En la fecha se conmemorará el aniversario fundacional número 141. En el día de la festividad se conmemora la creación del partido en 1885.

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De esta manera, la jornada será principalmente para los empleados de la administración pública, el sector educativo oficial y los trabajadores bancarios de las localidades que integran el partido.

En caso de quienes presten servicios en el sector privado, será opcional según el empleador.

Semana laboral corta para los trabajadores de Campana

La fecha de descanso se dará en la semana en donde también se celebrará el Día de la Independencia. El 9 de julio será feriado, al mismo tiempo que se declaró día no laborable el viernes 10 para armar un finde XXL.

De esta manera, este grupo de trabajadores se verá beneficiado y tendrán tan solo dos días laborales.

Fechas confirmadas de los feriados nacionales

De cara al resto del año el calendario oficial de feriados indica lo siguiente: