Cada vez más, las redes sociales se constituyen como una fuente de ideas prácticas y económicas para hallar soluciones sencillas y sustentables a cuestiones cotidianas del hogar. Entre los trucos populares de cocina y jardinería, sobresalen los de limpieza, dado que todos aspiramos a realizar más ágil y sencillo esa tarea doméstica.

Se trata de cubrir la escoba con papel aluminio para optimizar el barrido, un truco que se fundamenta en la ciencia, más precisamente en una propiedad física que muchas veces pasa desapercibida y que transforma al aluminio en un aliado inesperado para mantener los pisos de la casa limpios de polvo y pelusas.

Así surgió esta idea que puede parecer curiosa, aunque quienes la han experimentado afirman que representa un antes y un después. La sugieren porque aseguran que es un método que transforma para siempre la manera de limpiar los pisos, especialmente en aquellos rincones difíciles de alcanzar.

Ventajas de usar papel de aluminio en la escoba

Es posible que experimentes esta situación con frecuencia. Además, no importa si tus pisos son flotantes, cerámicos o vinílicos. Barre una y otra vez y en pocos minutos, las partículas diminutas vuelven a adherirse al suelo. Y ni mencionar las “rebeldes”, que se ocultan en los rincones o entre las juntas.

En este contexto, este truco demuestra ser 100% efectivo gracias a la capacidad del aluminio de modificar la electricidad estática. Al cubrir la base o las cerdas de la escoba con un poco de ese rollo de papel que utilizas para cocinar, los beneficios son:

Atraes el polvo fino que normalmente se dispersa mientras se barre; esto es clave si hay alérgicos en el hogar.

que normalmente se dispersa mientras se barre; esto es clave si hay alérgicos en el hogar. Impedís que los pelos y las pelusas se queden atrapados, lo cual es fundamental si convives con mascotas.

se queden atrapados, lo cual es fundamental si convives con mascotas. Reducís la estática del piso , evitando que la suciedad que siempre flota en el aire se “pegue” a la superficie de inmediato.

, evitando que la suciedad que siempre flota en el aire se “pegue” a la superficie de inmediato. Cuidás la escoba del desgaste y prolongás su vida útil.

El resultado es una barrida con menos esfuerzo, sin necesidad de pasar una aspiradora o un trapo con productos húmedos para asegurarte de que el piso quedó impecable.

Importancia del papel aluminio en el truco de la escoba

Para garantizar el efecto deseado, es fundamental que observes el estado del papel aluminio, asegurando así la efectividad del truco.