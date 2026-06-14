El calendario escolar en España ya establece los días en los que no habrá actividad en las aulas durante el resto de 2026. A partir del 4 de abril y hasta fin de año, existen 7 jornadas festivas de carácter nacional en las que los colegios permanecerán cerrados en todo el país, tanto en educación primaria como en secundaria.

Estas fechas forman parte del calendario laboral oficial y se aplican de manera uniforme en todo el territorio, a diferencia de otros días no lectivos que dependen de cada comunidad autónoma o municipio. En este contexto, los centros educativos deberán suspender las clases en esas jornadas sin excepción.

A partir de esta base, el calendario combina festivos nacionales con otros periodos no lectivos autonómicos, lo que amplía aún más los días sin clase según la región. Sin embargo, el cómputo confirmado a nivel nacional permite establecer un mínimo común para todos los alumnos.

Los 7 días sin clases en toda España

Desde el 4 de abril hasta el 31 de diciembre de 2026, los días festivos nacionales que conllevan el cierre de las instituciones educativas son los siguientes:

1 de mayo

15 de agosto

12 de octubre

1 de noviembre

6 de diciembre

8 de diciembre

25 de diciembre

Estas fechas se encuentran determinadas por el calendario laboral estatal y son aplicables en todo el país. En consecuencia, los centros educativos están obligados a permanecer cerrados durante dichas jornadas, sin posibilidad de alteración.

Adicionalmente, en numerosas ocasiones, se realizan ajustes cuando los días festivos coinciden con el fin de semana y son trasladados, aunque esta decisión depende de las autoridades autonómicas.

Confirmado | Educación decreta cierre total de escuelas en todo el país por 7 días y no habrá clases en primaria y secundaria (foto: archivo).

Días no lectivos en comunidades autónomas

Más allá de estos 7 días comunes, cada comunidad autónoma amplía el calendario con sus propios días no lectivos, lo que genera diferencias significativas entre las distintas regiones.

Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, municipios como Valencia suelen suspender las clases durante las Fallas en marzo, con varios días consecutivos sin actividad escolar.

En Andalucía, es habitual el cierre durante la Feria de Abril en determinadas localidades. En Galicia o Castilla y León, también se suman jornadas ligadas a fiestas locales o patronales.

Además, cada comunidad establece sus propios calendarios de vacaciones de Navidad y Semana Santa, que pueden extenderse más de una semana. A esto se agregan hasta tres días no lectivos de libre disposición municipal, que permiten a cada localidad adaptar el calendario a su realidad.

En la práctica, esto implica que, aunque existen 7 días en los que no hay clases en toda España, el número total de jornadas sin actividad escolar puede ser considerablemente mayor según la comunidad, e incluso variar entre ciudades dentro de una misma región.