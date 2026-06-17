Los bancos no atenderán al público los próximos días, según el calendario oficial de 2026.

El sistema financiero de Colombia se prepara para una nueva suspensión de la atención presencial por el feriado nacional del lunes 29 de junio, fecha en la que se conmemora la festividad de San Pedro y San Pablo. Como consecuencia, las sucursales bancarias permanecerán cerradas durante el fin de semana largo.

La celebración religiosa se traslada al lunes en virtud de la Ley Emiliani (Ley 51 de 1983), que permite mover varios festivos al inicio de la semana para fomentar el turismo interno y reducir interrupciones en la actividad laboral.

Durante esos días no será posible realizar trámites presenciales como consignaciones en ventanilla, retiros por caja, aperturas de cuentas o solicitudes de productos financieros. Por ello, las entidades recomiendan adelantar las diligencias que requieran atención en oficina antes del cierre de la jornada.

Sin embargo, los canales digitales seguirán funcionando con normalidad, permitiendo a los usuarios efectuar transferencias, pagos, consultas y otras operaciones a través de aplicaciones móviles, portales web y cajeros automáticos.

Qué operaciones bancarias se verán afectadas durante el feriado del 29 de junio

Durante el lunes festivo no habrá servicio presencial en oficinas bancarias de todo el país. Como consecuencia, los usuarios no podrán realizar trámites que dependan de la atención en ventanilla o de áreas especializadas dentro de las sucursales.

Los bancos no atenderán al público los próximos días, según el calendario oficial de 2026. ChatGPT - creada con IA

Además, algunas operaciones entre entidades financieras podrían presentar variaciones en sus tiempos habituales de procesamiento.

Aunque las transferencias electrónicas podrán efectuarse normalmente, ciertos movimientos podrían reflejarse de manera definitiva en el siguiente día hábil, dependiendo de las políticas y horarios de compensación de cada banco.

La recomendación para los clientes es revisar fechas de vencimiento de créditos, pagos automáticos y obligaciones financieras que coincidan con el fin de semana largo, con el fin de evitar retrasos o inconvenientes derivados de los días no laborables.

Cómo funcionarán los bancos durante los tres días de cierre

Pese a la suspensión de la atención en oficinas, los canales alternativos seguirán disponibles para los usuarios. Los cajeros automáticos, corresponsales bancarios autorizados, aplicaciones móviles y plataformas de banca virtual continuarán operando con normalidad durante todo el puente festivo.

A través de estos servicios será posible consultar saldos, realizar transferencias, efectuar pagos electrónicos, retirar dinero y gestionar diferentes operaciones sin necesidad de acudir a una sucursal física.

En muchas cosas, las operaciones presenciales quedan para el siguiente día hábil. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Las entidades financieras también recomiendan verificar con anticipación las condiciones de los servicios programados para fechas festivas, especialmente en casos de débitos automáticos o pagos con vencimientos cercanos, ya que algunos procesos pueden ajustarse al siguiente día hábil según las condiciones establecidas por cada banco.