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Tener ciudadanía europea puede facilitar el ingreso y la circulación por Europa, pero existe un requisito indispensable que muchos argentinos, uruguayos y chilenos con doble nacionalidad pueden pasar por alto.
Para ingresar como ciudadanos comunitarios, deben poder acreditar su nacionalidad mediante un pasaporte o documento nacional de identidad válido y vigente.
Que deben presentar argentinos, uruguayos y chilenos con doble nacionalidad para ingresar a países de la UE
Las personas que tienen ciudadanía de un país de la Unión Europea deben viajar con un pasaporte europeo o un documento nacional de identidad europeo vigente y en buen estado.
No basta con tener la ciudadanía, contar con un certificado que la acredite o demostrar que se tiene derecho a ella: en el control fronterizo es necesario presentar un documento de viaje válido que permita comprobar la identidad y la condición de ciudadano europeo.
Qué deben revisar los ciudadanos con doble nacionalidad antes de viajar a España e Italia
Para los argentinos, uruguayos y chilenos que tienen ciudadanía española, italiana u otra nacionalidad comunitaria, la recomendación es revisar antes de salir que el pasaporte o documento de identidad europeo esté vigente y en buen estado.
Esto cobra especial importancia para quienes tienen doble nacionalidad y suelen utilizar distintos documentos durante el viaje. Contar con un pasaporte argentino, uruguayo o chileno vigente no sustituye automáticamente el documento europeo cuando la persona pretende acreditar su condición de ciudadano de la UE.
En definitiva, la ciudadanía europea otorga derechos de libre circulación dentro de la Unión Europea, pero el viajero debe poder demostrarla mediante la documentación correspondiente.