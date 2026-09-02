Tener ciudadanía europea puede facilitar el ingreso y la circulación por Europa, pero existe un requisito indispensable que muchos argentinos, uruguayos y chilenos con doble nacionalidad pueden pasar por alto.

Para ingresar como ciudadanos comunitarios, deben poder acreditar su nacionalidad mediante un pasaporte o documento nacional de identidad válido y vigente.

Que deben presentar argentinos, uruguayos y chilenos con doble nacionalidad para ingresar a países de la UE

Las personas que tienen ciudadanía de un país de la Unión Europea deben viajar con un pasaporte europeo o un documento nacional de identidad europeo vigente y en buen estado.

No basta con tener la ciudadanía, contar con un certificado que la acredite o demostrar que se tiene derecho a ella: en el control fronterizo es necesario presentar un documento de viaje válido que permita comprobar la identidad y la condición de ciudadano europeo.

Argentinos, uruguayos y chilenos deberán presentar una ciudadanía europea vigente para ingresar a la UE

Qué deben revisar los ciudadanos con doble nacionalidad antes de viajar a España e Italia

Para los argentinos, uruguayos y chilenos que tienen ciudadanía española, italiana u otra nacionalidad comunitaria, la recomendación es revisar antes de salir que el pasaporte o documento de identidad europeo esté vigente y en buen estado.

Esto cobra especial importancia para quienes tienen doble nacionalidad y suelen utilizar distintos documentos durante el viaje. Contar con un pasaporte argentino, uruguayo o chileno vigente no sustituye automáticamente el documento europeo cuando la persona pretende acreditar su condición de ciudadano de la UE.