Dejar la renovación del pasaporte para último momento puede arruinar un viaje antes de que empiece. México, El Salvador y Costa Rica exigen que los viajeros extranjeros presenten un pasaporte vigente para autorizar su ingreso, y quienes se presenten con el documento vencido pueden quedar afuera del vuelo o ser rechazados en la frontera.

Qué exigen México, El Salvador y Costa Rica para autorizar el ingreso al país

Aunque los tres países comparten la exigencia de un pasaporte vigente, las condiciones varían según el destino:

México:

El Instituto Nacional de Migración (INM) exige que el pasaporte esté vigente y en buen estado, y que su validez alcance para cubrir toda la estadía. No fija de forma general un período mínimo de meses, pero evalúa cada caso antes de autorizar el ingreso.

El Salvador:

Solicita a los viajeros extranjeros de fuera de la región un pasaporte con una vigencia mínima de seis meses. Además, puede pedir un boleto de salida del país, prueba de alojamiento y solvencia económica.

Costa Rica:

La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) exige un pasaporte vigente que pueda leerse electrónicamente. La vigencia mínima depende de la nacionalidad. Costa Rica reorganizó a todos los países del mundo en cuatro grupos migratorios, cada uno con su propia exigencia de vigencia mínima del pasaporte. Las tres vigencias posibles quedaron establecidas en 1 día, 90 días o 180 días de validez.

México, El Salvador y Costa Rica exigen que los viajeros extranjeros presenten un pasaporte vigente para autorizar su ingreso. ChatGPT

México, El Salvador y Costa Rica prohíben el ingreso a los que postergaron la renovación del pasaporte

el inconveniente no suele surgir al llegar al país de destino, sino antes de despegar. En el aeropuerto de salida, la aerolínea revisa la documentación y, si el pasaporte está vencido o no cumple con las condiciones exigidas, puede negar el embarque para evitar sanciones en destino.

Es decir, el viajero puede quedarse en tierra incluso teniendo pasaje, reserva de hotel y todo el viaje pago. Por eso, verificar la vigencia del documento con anticipación es fundamental para no perder el vuelo.

Antes de viajar conviene: