EL feriado es en una localidad bonaerense.

El calendario de feriados de septiembre tendrá una fecha especial para miles de personas que viven en la Provincia de Buenos Aires.

El próximo lunes 7 de septiembre de 2026 habrá un feriado por una celebración patronal.

Miles de trabajadores y estudiantes podrán disfrutar de un día de descanso adicional. La medida generará un fin de semana largo para quienes estén alcanzados por la disposición.

Feriado del lunes 7 de septiembre: quiénes tendrán el día libre

El feriado del lunes 7 de septiembre alcanzará específicamente a San Fernando, por lo que no se trata de un día de descanso para todos los habitantes de la Provincia de Buenos Aires.

La fecha fue establecida en el marco de la fiesta patronal de Nuestra Señora de Aránzazu , una celebración tradicional del municipio bonaerense.

Las personas que trabajen o estudien dentro del distrito podrán encontrarse con una jornada diferente a la habitual.

¿Por qué es feriado el lunes 7 de septiembre en San Fernando?

El nuevo feriado que podrán disfrutar los estudiantes y trabajadores de Buenos Aires (foto:Freepik).

La fecha está relacionada con la celebración de Nuestra Señora de Aránzazu, patrona de San Fernando.

La festividad forma parte de las celebraciones religiosas y culturales de la localidad y cada año convoca a vecinos y visitantes en distintas actividades.

Por este motivo, el 7 de septiembre figura como una fecha especial dentro del calendario local de San Fernando.

Fin de semana largo: cómo queda el calendario

Para quienes estén alcanzados por el feriado local, el descanso permitirá extender el fin de semana.

El esquema quedará de la siguiente manera:

Sábado 5 de septiembre: fin de semana.

Domingo 6 de septiembre: fin de semana.

Lunes 7 de septiembre: feriado local en San Fernando .

Así, los trabajadores y estudiantes alcanzados por la disposición podrán disfrutar de tres días consecutivos de descanso.

Nuestra Señora de Aránzazu: qué se celebra en San Fernando

La celebración de Nuestra Señora de Aránzazu tiene una fuerte presencia en la tradición religiosa de San Fernando.

La advocación de la Virgen de Aránzazu tiene origen vasco y su festividad se encuentra incorporada a la identidad histórica y religiosa del municipio.

Cada año, la celebración patronal reúne distintas actividades para los vecinos y constituye una de las fechas destacadas del calendario local.

Qué pasa con los trabajadores y las escuelas

El impacto de la jornada dependerá del ámbito en el que se desempeñe cada persona y de las disposiciones específicas aplicables al distrito.

Para los habitantes de San Fernando, la celebración patronal representa una jornada especial dentro del calendario local.

Las actividades comerciales, administrativas y educativas pueden contar con modificaciones en sus horarios habituales.

Por eso, antes de organizar trámites, turnos o actividades para el lunes 7 de septiembre, es recomendable verificar el funcionamiento de cada organismo o institución.