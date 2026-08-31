Estados Unidos agiliza el cruce fronterizo para quienes tengan esta tarjeta especial.

Existe un programa oficial que permite a determinados viajeros cruzar la frontera con Estados Unidos de manera más rápida. Se trata del SENTRI (Secure Electronic Network for Travelers Rapid Inspection), un sistema gestionado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

Este programa está diseñado para agilizar el ingreso al país de viajeros que ya cuentan con una aprobación previa y que son considerados de bajo riesgo por las autoridades fronterizas.

Cómo funciona el beneficio de esta tarjeta

Quienes son titulares de la tarjeta SENTRI pueden acceder a carriles exclusivos y dedicados al momento de cruzar por los puertos de entrada terrestres. Esto les permite evitar las filas generales y reducir considerablemente el tiempo de espera.

Quienes son titulares de la tarjeta SENTRI pueden acceder a carriles exclusivos y dedicados al momento de cruzar por los puertos de entrada terrestres.

Este beneficio aplica específicamente en los puertos de entrada terrestres ubicados en la frontera sur de Estados Unidos, es decir, en los cruces fronterizos con México.

Un sistema pensado para agilizar el tránsito fronterizo

La lógica detrás de este programa es simple: al tratarse de viajeros que ya pasaron por un proceso de evaluación y aprobación previa, las autoridades pueden destinar carriles específicos que permiten un control más ágil, sin necesidad de repetir todo el proceso de inspección estándar en cada cruce.

De esta manera, el sistema busca optimizar el flujo de personas que cruzan con frecuencia la frontera, reduciendo la congestión en los puntos de mayor tránsito.

Este tipo de programas forman parte de las herramientas que utiliza la CBP para gestionar de manera más eficiente el ingreso de viajeros frecuentes, sin descuidar los controles de seguridad correspondientes.

Para quienes cruzan habitualmente la frontera sur por motivos laborales, familiares o comerciales, contar con esta tarjeta puede representar una diferencia significativa en el tiempo que demanda cada cruce.

Es importante remarcar que el uso de los carriles exclusivos está reservado únicamente para quienes ya cuentan con la tarjeta SENTRI vigente y aprobada por las autoridades correspondientes.