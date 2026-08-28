El trámite de renovación puede ser clave para evitar inconvenientes en el aeropuerto o directamente en la frontera (Fuente: ChatGPT - creada con IA).

Confirmado y oficial | Colombia prohibirá el ingreso y la salida de la nación a ciudadanos que hayan postergado el trámite de actualización de su pasaporte

Viajar con el pasaporte vigente no siempre es suficiente para poder salir de Colombia e ingresar a otro país. En destinos como Perú, Ecuador y Venezuela , la cercanía de la fecha de vencimiento del documento puede convertirse en un motivo para impedir el embarque o rechazar la entrada del viajero.

Por eso, postergar el trámite de renovación del pasaporte puede terminar afectando un viaje que ya estaba planeado y pagado. Aunque el documento todavía no haya vencido, las autoridades migratorias y las aerolíneas pueden exigir una vigencia mínima para autorizar el desplazamiento internacional.

¿Por qué pueden impedirle viajar si su pasaporte todavía está vigente?

Uno de los requisitos que más inconvenientes genera entre los viajeros es la exigencia de contar con una determinada cantidad de meses de vigencia en el pasaporte.

En varios destinos, la regla establece que el documento debe tener al menos seis meses de validez al momento de ingresar al país . Es decir, el cálculo no se realiza desde la fecha de regreso a Colombia, sino desde el mismo día en que comienza el viaje.

Por ejemplo, una persona que viaje en marzo con un pasaporte que vence en julio puede encontrarse con problemas, pese a que su documento todavía sea válido. Al no completar el margen de seis meses exigido por algunas autoridades, la aerolínea podría impedirle abordar el avión.

Perú, Ecuador y Venezuela impedirán el ingreso y la salida del país a quienes posterguen este trámite del pasaporte. Shutterstock

¿Cuántos meses de vigencia debe tener el pasaporte para viajar a Perú, Ecuador y Venezuela?

Las condiciones pueden cambiar según el destino, por lo que siempre es recomendable revisar los requisitos migratorios antes de comprar un tiquete. Sin embargo, estos son los criterios de vigencia que pueden resultar determinantes para los viajeros:

Perú: el pasaporte debe contar con un mínimo de seis meses de vigencia desde el momento del ingreso. De no cumplir con este requisito, el viajero puede tener problemas para ser admitido en el país.

Ecuador: se exige una vigencia mínima de seis meses desde la fecha de entrada , de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Movilidad Humana.

Venezuela: también puede requerirse que el pasaporte tenga al menos seis meses de vigencia. Dependiendo de la nacionalidad, pueden existir otros requisitos, como visa, pasaje de salida o comprobantes de alojamiento.

¿La aerolínea puede impedirle salir de Colombia por la vigencia del pasaporte?

Sí. Uno de los primeros filtros para los viajeros ocurre incluso antes de llegar al control migratorio.

Durante el proceso de check-in, las aerolíneas revisan que los pasajeros cumplan con las condiciones exigidas por el país de destino. Entre ellas puede estar la vigencia mínima del pasaporte .

Si la compañía aérea detecta que el documento no cumple con los requisitos, puede negarse a permitir el embarque. Esto ocurre porque las aerolíneas tienen la obligación de verificar la documentación de los pasajeros y pueden enfrentar consecuencias si transportan a personas que no cumplen las condiciones migratorias del país al que se dirigen.

Por eso, el problema puede aparecer desde el aeropuerto en Colombia y no necesariamente al llegar a Perú, Ecuador, Venezuela u otro destino internacional.