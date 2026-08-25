Se confirmó la llegada del primer buque de guerra del país: promete ser el más fuerte de América Latina con tecnología bélica de vanguardia

Colombia inicio a la construcción de su primera fragata nacional en los astilleros de Cotecmar. Este proyecto representa un logro significativo para la industria naval y la defensa del país.

La Plataforma Estratégica de Superficie (PES) se convertirá en el buque de guerra más grande jamás construido en territorio colombiano, buscando modernizar integralmente la flota de la Armada.

La fragata no solo tiene implicancias militares, sino que también genera un impacto en el ámbito industrial y estratégico. Esta se construye íntegramente en el país, utilizando ingeniería local y garantizando la transferencia de tecnología internacional, lo cual potencia la autonomía operativa y el desarrollo del sector naval colombiano.

En un contexto regional donde las armadas evolucionan hacia plataformas más flexibles y digitalizadas, la PES se perfila como una de las fragatas más modernas de América Latina en términos de diseño, versatilidad y capacidad de adaptación a diversos escenarios operativos.

Colombia construye su primera fragata nacional para modernizar la Armada y la industria naval. Imagen creada con IA

Un diseño contemporáneo conforme a normas internacionales

La fragata colombiana está fundamentada en el diseño Damen SIGMA Clase 10514, reconocido por su eficacia en diversas armadas y desarrollado con una arquitectura modular. Esta particularidad posibilita la integración progresiva de sistemas de combate, sensores y tecnología, evitando la necesidad de rediseñar la plataforma para futuras modernizaciones.

Con unas dimensiones de 107,5 metros de eslora, 14,02 metros de manga y un calado de 3,9 metros, la PES combina un tamaño considerable con estabilidad y eficiencia operacional. Su construcción, realizada mediante 52 bloques de acero naval, optimiza los

procesos industriales

Plataforma multipropósito: respuesta integral ante amenazas marítimas

La Plataforma Estratégica de Superficie se percibe como un instrumento versátil que amplía notablemente la capacidad de respuesta de la Armada de Colombia ante diversas amenazas. Esta innovación permite la operatividad sin depender de buques especializados para cada misión particular, abordando tanto los desafíos convencionales como los no convencionales.

Esta plataforma ha sido concebida como un buque multipropósito, apto para ejecutarse en una vasta gama de misiones tanto en el Caribe como en el Pacífico. Su diseño integral le confiere la habilidad de desempeñarse en operaciones de defensa naval, así como en actividades de seguridad marítima y cooperación internacional.

Entre las funciones principales contempladas para esta plataforma se incluyen:

Guerra antisuperficie, antisubmarina y antiaérea.

Control y vigilancia del espacio marítimo.

Protección de rutas comerciales y puertos estratégicos.

Apoyo a operaciones internacionales y ejercicios combinados.

Colombia construye su primera fragata nacional en un hito para la defensa naval (foto: archivo). Archivo El Cronista

Fragatas colombianas: integración y autonomía industrial

Más allá de su capacidad operativa, el valor estratégico de la fragata reside en su nivel de integración tecnológica y su interoperabilidad con fuerzas aliadas. La PES estará preparada para operar con estándares compatibles con la OTAN, lo que facilita la participación de Colombia en ejercicios y operaciones conjuntas.

Con la proyección de cuatro fragatas, Colombia da un salto cualitativo en su estrategia naval y se consolida como un actor relevante en la industria de defensa regional.

Al mismo tiempo, el programa fortalece la autonomía industrial del país. La construcción local permitirá desarrollar capacidades propias para el mantenimiento, actualización y eventual modernización de la flota, reduciendo costos y dependencia externa.

Construcción de la PES: Oportunidades y fortalecimiento naval.

La construcción de la Plataforma Estratégica de Superficie (PES) no solo representa un avance tecnológico, sino que también abre puertas a nuevas oportunidades de colaboración internacional. Las autoridades colombianas ya han comenzado a establecer alianzas con empresas de defensa de otras naciones, buscando potenciar la investigación y el desarrollo en el sector naval del país.

Esta estrategia busca colocar a Colombia en un lugar destacado dentro del mapa de la industria de defensa a nivel global.Por otro lado, la participación de ingenieros y técnicos locales en el proceso de fabricación de la fragata contribuirá al fortalecimiento de capacidades profesionales en el ámbito naval.

A través de programas de capacitación y entrenamiento, se espera formar un capital humano altamente calificado que impulse la sostenibilidad y la innovación en el sector. Así, Colombia no solo construye un buque de guerra, sino que cimenta un camino hacia un futuro más autónomo y competitivo en la defensa nacional.