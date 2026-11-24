Fuerzas Armadas con nuevo aumento en diciembre: cuánto cobran la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea Fuente: Ejército Argentino

El personal de las Fuerzas Armadas percibirá durante diciembre el último tramo del esquema de aumentos dispuestos por el Gobierno nacional, que alcanza a todas las categorías del sector.

La medida fue formalizada a través de la Resolución Conjunta 44/2026, publicada en el Boletín Oficial el 1 de septiembre, mediante la cual se fijaron incrementos mensuales entre septiembre y diciembre destinados a oficiales, suboficiales y personal voluntario.

El esquema estableció un incremento escalonado del 12,22%, calculado sobre el haber del mes anterior, que comenzó con una primera cuota del 6,9% en septiembre. El entendimiento paritario estableció además aumentos del 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre.

La actualización abarca a los efectivos del Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina, así como al personal retirado. De esta forma, se suma al 17,62% acumulado entre enero y agosto; se calcula así que el aumento anual proyectado para los haberes militares rondará el 32% hacia diciembre.

Las Fuerzas Armadas tendrán un nuevo aumento en diciembre. Ministerio de Defensa

Escala salarial para el personal militar en diciembre

Los siguientes son los haberes mensuales vigentes para cada grado desde el 1° de diciembre, según los diferentes rangos oficiales y de suboficiales:

Cargo Monto a partir del 1 de diciembre Teniente General, Almirante, Brigadier General $ 3.783.257 General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor $ 3.373.834 General de Brigada, Contralmirante, Brigadier $ 3.073.896 Coronel, Capitán de Navío, Comodoro $ 2.692.463 Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro $ 2.340.966 Mayor, Capitán de Corbeta $ 1.844.290 Capitán, Teniente de Navío $ 1.527.439 Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente $ 1.358.566 Teniente, Teniente de Corbeta $ 1.224.793 Subteniente, Guardiamarina, Alférez $ 1.109.262 Suboficial Mayor $ 1.891.625 Suboficial Principal $ 1.676.970 Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante $ 1.486.658 Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar $ 1.307.682 Sargento, Cabo Principal $ 1.174.000 Cabo Primero $ 1.053.598 Cabo, Cabo Segundo $ 975.165 Voluntario 1ra., Marinero 1ra. $ 888.242 Voluntario 2da., Marinero 2da. $ 821.986

Aumentos para la Policía, Gendarmería y Prefectura

En paralelo, el Ministerio de Seguridad oficializó un aumento salarial para el personal en actividad de las fuerzas federales. La medida se formalizó mediante la Resolución 844/2026, publicada en el Boletín Oficial.

El beneficio alcanza a la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina (PFA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal. Cada fuerza tiene su propio anexo con los montos correspondientes según grado y jerarquía.

Gendarmería Nacional: cuánto cobro en diciembre

El Comandante General, máxima jerarquía, pasa a percibir $ 3.481.660,10 desde el 1° de diciembre, mientras que un Gendarme II, el escalón inicial, recibe $ 940.592,20.

Grado Diciembre 2026 Comandante General $ 3.481.660,10 Comandante Mayor $ 3.169.511,27 Comandante Principal $ 2.845.356,72 Comandante $ 2.341.116,27 Segundo Comandante $ 1.920.915,91 Primer Alférez $ 1.620.772,82 Alférez $ 1.439.791,37 Subalférez $ 1.308.901,25 Suboficial Mayor $ 2.025.407,63 Suboficial Principal $ 1.832.948,18 Sargento Ayudante $ 1.666.316,55 Sargento Primero $ 1.514.833,18 Sargento $ 1.377.121,08 Cabo Primero $ 1.251.928,29 Cabo $ 1.138.116,55 Gendarme $ 1.034.651,44 Gendarme II $ 940.592,20

Prefectura Naval Argentina (PNA)

El haber de un Prefecto General es igual al de su par en Gendarmería: $ 3.481.660,10 a partir de diciembre. Un marinero, en cambio, percibe $ 1.034.651,44.

Grado Diciembre 2026 Prefecto General $ 3.481.660,10 Prefecto Mayor $ 3.169.511,27 Prefecto Principal $ 2.845.356,72 Prefecto $ 2.341.116,27 Subprefecto $ 1.920.915,91 Oficial Principal $ 1.620.772,82 Oficial Auxiliar $ 1.439.791,37 Oficial Ayudante $ 1.308.901,25 Ayudante Mayor $ 2.025.407,63 Ayudante Principal $ 1.832.948,18 Ayudante de Primera $ 1.666.316,55 Ayudante de Segunda $ 1.514.833,18 Ayudante de Tercera $ 1.377.121,08 Cabo Primero $ 1.251.928,29 Cabo Segundo $ 1.138.116,55 Marinero $ 1.034.651,44

Policía Federal Argentina (PFA)

El salario base de un Comisario General asciende a $ 3.828.333,81 desde diciembre, mientras que el de un agente llega a $ 1.160.161,18.

Grado Diciembre 2026 Comisario General 3.828.333,81 Comisario Mayor 3.480.303,47 Comisario Inspector 3.068.579,15 Comisario 2.447.066,80 Subcomisario 2.003.935,51 Principal 1.679.324,73 Inspector 1.529.104,30 Subinspector 1.390.094,82 Ayudante 1.263.722,56 Suboficial Mayor 2.260.825,94 Suboficial Auxiliar 2.055.296,31 Suboficial Escribiente 1.868.451,19 Sargento 1ro. 1.698.591,99 Sargento 1.544.174,54 Cabo 1ro. 1.403.795,03 Cabo 1.276.177,30 Agente 1.160.161,18 Aspirante 887.078,97 Cadete 3er Curso 870.559,10 Cadete 2do y 1er Curso 833.653,50 Capellán General 2.060.170,32 Capellán Principal 1.568.475,87 Capellán 1.400.155,62 Auxiliar Sup. de 1ra 1.782.814,07 Auxiliar Sup. de 2da 1.547.237,75 Auxiliar Sup. de 3ra 1.395.797,54 Auxiliar Sup. de 4ta 1.273.183,07 Auxiliar Sup. de 5ta 1.227.621,35 Auxiliar Sup. de 6ta 1.133.748,59 Auxiliar Sup. de 7ma 1.060.165,50 Auxiliar de 1ra 1.408.979,82 Auxiliar de 2da 1.319.273,05 Auxiliar de 3ra 1.248.919,51 Auxiliar de 4ta 1.167.748,80 Auxiliar de 5ta 1.068.137,31 Auxiliar de 6ta 1.014.759,85 Auxiliar de 7ma 971.107,04

Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)

Desde diciembre, un Comisionado General pasará a percibir $ 1.860.887,30 mientras que un cadete cobrará $ 261.340,61.

Grado Diciembre 2026 Comisionado General $ 1.860.887,30 Comisionado Mayor $ 1.669.887,14 Inspector $ 1.518.079,22 Subinspector $ 1.224.583,90 Oficial Jefe $ 1.034.149,10 Oficial Mayor $ 947.047,57 Oficial Principal $ 811.683,02 Oficial Ayudante $ 753.587,32 Cadete $ 261.340,61

Servicio Penitenciario Federal (SPF)

Desde el 1° de diciembre, un Inspector General pasa a cobrar $ 4.103.591,95, mientras que un Subayudante, categoría inferior, percibe $ 1.227.325,59.

Grado Diciembre 2026 Inspector General $ 4.103.591,95 Prefecto $ 3.754.835,56 Subprefecto $ 3.293.597,48 Alcaide Mayor $ 2.752.436,58 Alcaide $ 2.183.020,25 Subalcaide $ 1.833.926,45 Adjutor Principal $ 1.667.279,71 Adjutor $ 1.539.033,87 Subadjutor $ 1.448.070,66 Ayudante Mayor $ 2.595.857,46 Ayudante Principal $ 2.369.379,99 Ayudante de Primera $ 2.185.357,95 Ayudante de Segunda $ 1.636.169,46 Ayudante de Tercera $ 1.454.613,42 Ayudante de Cuarta $ 1.364.047,89 Ayudante de Quinta $ 1.299.747,90 Subayudante $ 1.227.325,59 Cadete de Tercer Año $ 854.916,75 Cadete de Segundo Año $ 818.785,79

Nuevo suplemento por título académico

A partir de julio de 2026 comenzó a regir el DNU 473/2026, que incorporó un adicional salarial permanente tanto para el personal en actividad como en retiro, según el nivel de formación alcanzado: