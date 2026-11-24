El personal de las Fuerzas Armadas percibirá durante diciembre el último tramo del esquema de aumentos dispuestos por el Gobierno nacional, que alcanza a todas las categorías del sector.
La medida fue formalizada a través de la Resolución Conjunta 44/2026, publicada en el Boletín Oficial el 1 de septiembre, mediante la cual se fijaron incrementos mensuales entre septiembre y diciembre destinados a oficiales, suboficiales y personal voluntario.
El esquema estableció un incremento escalonado del 12,22%, calculado sobre el haber del mes anterior, que comenzó con una primera cuota del 6,9% en septiembre. El entendimiento paritario estableció además aumentos del 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre.
La actualización abarca a los efectivos del Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina, así como al personal retirado. De esta forma, se suma al 17,62% acumulado entre enero y agosto; se calcula así que el aumento anual proyectado para los haberes militares rondará el 32% hacia diciembre.
Escala salarial para el personal militar en diciembre
Los siguientes son los haberes mensuales vigentes para cada grado desde el 1° de diciembre, según los diferentes rangos oficiales y de suboficiales:
|Cargo
|Monto a partir del 1 de diciembre
|Teniente General, Almirante, Brigadier General
|$ 3.783.257
|General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor
|$ 3.373.834
|General de Brigada, Contralmirante, Brigadier
|$ 3.073.896
|Coronel, Capitán de Navío, Comodoro
|$ 2.692.463
|Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro
|$ 2.340.966
|Mayor, Capitán de Corbeta
|$ 1.844.290
|Capitán, Teniente de Navío
|$ 1.527.439
|Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente
|$ 1.358.566
|Teniente, Teniente de Corbeta
|$ 1.224.793
|Subteniente, Guardiamarina, Alférez
|$ 1.109.262
|Suboficial Mayor
|$ 1.891.625
|Suboficial Principal
|$ 1.676.970
|Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante
|$ 1.486.658
|Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar
|$ 1.307.682
|Sargento, Cabo Principal
|$ 1.174.000
|Cabo Primero
|$ 1.053.598
|Cabo, Cabo Segundo
|$ 975.165
|Voluntario 1ra., Marinero 1ra.
|$ 888.242
|Voluntario 2da., Marinero 2da.
|$ 821.986
Aumentos para la Policía, Gendarmería y Prefectura
En paralelo, el Ministerio de Seguridad oficializó un aumento salarial para el personal en actividad de las fuerzas federales. La medida se formalizó mediante la Resolución 844/2026, publicada en el Boletín Oficial.
El beneficio alcanza a la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina (PFA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal. Cada fuerza tiene su propio anexo con los montos correspondientes según grado y jerarquía.
Gendarmería Nacional: cuánto cobro en diciembre
El Comandante General, máxima jerarquía, pasa a percibir $ 3.481.660,10 desde el 1° de diciembre, mientras que un Gendarme II, el escalón inicial, recibe $ 940.592,20.
|Grado
|Diciembre 2026
|Comandante General
|$ 3.481.660,10
|Comandante Mayor
|$ 3.169.511,27
|Comandante Principal
|$ 2.845.356,72
|Comandante
|$ 2.341.116,27
|Segundo Comandante
|$ 1.920.915,91
|Primer Alférez
|$ 1.620.772,82
|Alférez
|$ 1.439.791,37
|Subalférez
|$ 1.308.901,25
|Suboficial Mayor
|$ 2.025.407,63
|Suboficial Principal
|$ 1.832.948,18
|Sargento Ayudante
|$ 1.666.316,55
|Sargento Primero
|$ 1.514.833,18
|Sargento
|$ 1.377.121,08
|Cabo Primero
|$ 1.251.928,29
|Cabo
|$ 1.138.116,55
|Gendarme
|$ 1.034.651,44
|Gendarme II
|$ 940.592,20
Prefectura Naval Argentina (PNA)
El haber de un Prefecto General es igual al de su par en Gendarmería: $ 3.481.660,10 a partir de diciembre. Un marinero, en cambio, percibe $ 1.034.651,44.
|Grado
|Diciembre 2026
|Prefecto General
|$ 3.481.660,10
|Prefecto Mayor
|$ 3.169.511,27
|Prefecto Principal
|$ 2.845.356,72
|Prefecto
|$ 2.341.116,27
|Subprefecto
|$ 1.920.915,91
|Oficial Principal
|$ 1.620.772,82
|Oficial Auxiliar
|$ 1.439.791,37
|Oficial Ayudante
|$ 1.308.901,25
|Ayudante Mayor
|$ 2.025.407,63
|Ayudante Principal
|$ 1.832.948,18
|Ayudante de Primera
|$ 1.666.316,55
|Ayudante de Segunda
|$ 1.514.833,18
|Ayudante de Tercera
|$ 1.377.121,08
|Cabo Primero
|$ 1.251.928,29
|Cabo Segundo
|$ 1.138.116,55
|Marinero
|$ 1.034.651,44
Policía Federal Argentina (PFA)
El salario base de un Comisario General asciende a $ 3.828.333,81 desde diciembre, mientras que el de un agente llega a $ 1.160.161,18.
|Grado
|Diciembre 2026
|Comisario General
|3.828.333,81
|Comisario Mayor
|3.480.303,47
|Comisario Inspector
|3.068.579,15
|Comisario
|2.447.066,80
|Subcomisario
|2.003.935,51
|Principal
|1.679.324,73
|Inspector
|1.529.104,30
|Subinspector
|1.390.094,82
|Ayudante
|1.263.722,56
|Suboficial Mayor
|2.260.825,94
|Suboficial Auxiliar
|2.055.296,31
|Suboficial Escribiente
|1.868.451,19
|Sargento 1ro.
|1.698.591,99
|Sargento
|1.544.174,54
|Cabo 1ro.
|1.403.795,03
|Cabo
|1.276.177,30
|Agente
|1.160.161,18
|Aspirante
|887.078,97
|Cadete 3er Curso
|870.559,10
|Cadete 2do y 1er Curso
|833.653,50
|Capellán General
|2.060.170,32
|Capellán Principal
|1.568.475,87
|Capellán
|1.400.155,62
|Auxiliar Sup. de 1ra
|1.782.814,07
|Auxiliar Sup. de 2da
|1.547.237,75
|Auxiliar Sup. de 3ra
|1.395.797,54
|Auxiliar Sup. de 4ta
|1.273.183,07
|Auxiliar Sup. de 5ta
|1.227.621,35
|Auxiliar Sup. de 6ta
|1.133.748,59
|Auxiliar Sup. de 7ma
|1.060.165,50
|Auxiliar de 1ra
|1.408.979,82
|Auxiliar de 2da
|1.319.273,05
|Auxiliar de 3ra
|1.248.919,51
|Auxiliar de 4ta
|1.167.748,80
|Auxiliar de 5ta
|1.068.137,31
|Auxiliar de 6ta
|1.014.759,85
|Auxiliar de 7ma
|971.107,04
Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)
Desde diciembre, un Comisionado General pasará a percibir $ 1.860.887,30 mientras que un cadete cobrará $ 261.340,61.
|Grado
|Diciembre 2026
|Comisionado General
|$ 1.860.887,30
|Comisionado Mayor
|$ 1.669.887,14
|Inspector
|$ 1.518.079,22
|Subinspector
|$ 1.224.583,90
|Oficial Jefe
|$ 1.034.149,10
|Oficial Mayor
|$ 947.047,57
|Oficial Principal
|$ 811.683,02
|Oficial Ayudante
|$ 753.587,32
|Cadete
|$ 261.340,61
Servicio Penitenciario Federal (SPF)
Desde el 1° de diciembre, un Inspector General pasa a cobrar $ 4.103.591,95, mientras que un Subayudante, categoría inferior, percibe $ 1.227.325,59.
|Grado
|Diciembre 2026
|Inspector General
|$ 4.103.591,95
|Prefecto
|$ 3.754.835,56
|Subprefecto
|$ 3.293.597,48
|Alcaide Mayor
|$ 2.752.436,58
|Alcaide
|$ 2.183.020,25
|Subalcaide
|$ 1.833.926,45
|Adjutor Principal
|$ 1.667.279,71
|Adjutor
|$ 1.539.033,87
|Subadjutor
|$ 1.448.070,66
|Ayudante Mayor
|$ 2.595.857,46
|Ayudante Principal
|$ 2.369.379,99
|Ayudante de Primera
|$ 2.185.357,95
|Ayudante de Segunda
|$ 1.636.169,46
|Ayudante de Tercera
|$ 1.454.613,42
|Ayudante de Cuarta
|$ 1.364.047,89
|Ayudante de Quinta
|$ 1.299.747,90
|Subayudante
|$ 1.227.325,59
|Cadete de Tercer Año
|$ 854.916,75
|Cadete de Segundo Año
|$ 818.785,79
Nuevo suplemento por título académico
A partir de julio de 2026 comenzó a regir el DNU 473/2026, que incorporó un adicional salarial permanente tanto para el personal en actividad como en retiro, según el nivel de formación alcanzado:
- Terciarios y Tecnicaturas: Adicional del 10% sobre el haber mensual según jerarquía.
- Títulos Universitarios: Adicional del 15% sobre el haber mensual según jerarquía.
- Posgrados (Especializaciones, Maestrías y Doctorados): Adicional del 25% sobre el haber mensual según jerarquía.