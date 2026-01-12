El Gobierno de Perú anunció cambios clave en el Servicio Militar que impactan a todos los jóvenes del país. A través del Decreto Supremo N° 018-2025-DE, se actualizó el reglamento de la Ley del Servicio Militar y se estableció que la inscripción en el Registro Militar será obligatoria para quienes cumplan 17 años.

La medida busca mantener actualizado el padrón y dar mayor claridad sobre sanciones y beneficios.

La inscripción es gratuita y se realiza de forma presencial con el DNI en cualquiera de las tres ramas: Ejército, Fuerza Aérea del Perú (FAP) o Marina de Guerra.

¿Qué pasa si no te inscribes antes de los 18 años?

Quienes no cumplan con este trámite serán considerados “omisos a la inscripción” y enfrentarán una multa equivalente al 5 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), que en 2026 se ubica entre S/ 267 y S/ 275.

Sin embargo, existe una alternativa para evitar la sanción: cumplir el Servicio Militar Acuartelado dentro del plazo legal, lo que exonerará el pago de la multa.

Cambia el servicio militar: multarán a los menores de 18 años que no se registren en las fuerzas armadas

Cambios importantes en el proceso

El decreto también simplifica el ingreso al servicio acuartelado. Ya no será necesario presentar la constancia de inscripción al momento de la convocatoria, bastará con mostrar el DNI.

Este ajuste no restablece el servicio militar obligatorio tradicional, sino que refuerza la obligación de inscribirse y aclara las consecuencias de no hacerlo.

Claves para cumplir con la norma