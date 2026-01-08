Perú puso en marcha una actualización clave en el sistema de registro militar que impacta directamente en miles de jóvenes. Fuente: archivo.

Desde el inicio de 2026, Perú puso en marcha una actualización clave en el sistema de registro militar que impacta directamente en miles de jóvenes.

La nueva normativa establece que quienes no completen la inscripción en el Registro Militar dentro del plazo legal serán considerados omisos a la inscripción, lo que habilita al Gobierno a aplicar una multa equivalente al 5 % de la UIT o exigir la realización del Servicio Militar Acuartelado como vía de regularización.

Aunque la medida generó inquietud, desde el Ministerio de Defensa aclararon que no se restablece el servicio militar obligatorio, sino que se refuerza el control administrativo y la trazabilidad de los ciudadanos en edad militar.

Qué cambió exactamente con la nueva norma

El Poder Ejecutivo modificó el reglamento del sistema militar para actualizarlo a la legislación vigente. A partir de ahora:

La inscripción militar a los 17 años es obligatoria .

Quien no se registre antes de cumplir 18 pasa automáticamente a la categoría de omiso .

El omiso debe pagar una multa o realizar y culminar el servicio acuartelado para regularizar su situación.

La inscripción sigue siendo gratuita y no implica incorporación automática a las Fuerzas Armadas.

Cuánto es la multa por no inscribirse

La sanción económica para los omisos equivale al 5 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente al momento del pago. Para 2026, ese monto ronda los S/ 275.

El pago se realiza en el Banco de la Nación, pero la norma prevé una alternativa: si el joven omiso completa el Servicio Militar Acuartelado dentro del plazo legal, queda exonerado del pago.

Quiénes deben inscribirse y cuándo

Deben registrarse:

Todos los ciudadanos peruanos que cumplan 17 años .

El plazo vence antes de cumplir los 18 o dentro del período administrativo habilitado.

Quienes cumplieron 17 en 2025 y alcanzan la mayoría de edad en enero de 2026 deben inscribirse antes del cumpleaños 18 para evitar la condición de omiso.

Dónde y cómo se realiza la inscripción

La inscripción en el Registro Militar se hace de forma presencial y es gratuita.

En Perú: en las Oficinas de Registro Militar del Ejército, Marina de Guerra o Fuerza Aérea, presentando solo el DNI .

En el exterior: en el Consulado del Perú del país de residencia.

El canal virtual oficial se encuentra en mantenimiento, por lo que actualmente no hay inscripción online disponible.

Diferencia entre inscripción y servicio militar

Es clave no confundir ambos conceptos:

La inscripción militar es un trámite administrativo obligatorio .

El Servicio Militar Acuartelado es voluntario y solo se realiza si el ciudadano lo decide o si opta por esa vía para regularizar su situación como omiso.

Inscribirse no implica ser reclutado ni incorporado automáticamente.

Qué es el Servicio Militar Acuartelado y qué ofrece

El Servicio Militar Acuartelado es una modalidad voluntaria que implica residir en una unidad militar durante el tiempo de servicio (aproximadamente 12 meses).

Incluye: