El Ministerio de Defensa ha publicado oficialmente una nueva convocatoria de acceso a las Fuerzas Armadas con un total de 4527 plazas disponibles para tropa y marinería. La resolución, que aparece en el Boletín Oficial del Estado (BOE), marca el inicio del primer ciclo de selección de 2026, y supone un aumento significativo en el número de vacantes respecto a convocatorias anteriores.

Este proceso representa una oportunidad destacada para quienes buscan iniciar una carrera profesional en los tres ejércitos: Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire y del Espacio. Las plazas estarán disponibles desde el 9 de enero hasta el 22 de febrero, periodo en el que los aspirantes deberán solicitar su cita previa para comenzar las pruebas de acceso.

El Ejército de Tierra es el que más plazas ofrece en esta nueva convocatoria para tropa y marinería.

Cómo se reparten las plazas y qué requisitos se exigen

Las 4527 plazas se distribuyen entre las distintas ramas de la siguiente forma:

3204 plazas para el Ejército de Tierra

693 para la Armada

630 para el Ejército del Aire y del Espacio

Además, se ha reservado un cupo especial de 50 plazas con baremo específico para deportistas de alto nivel, lo que permite el acceso diferenciado a quienes cumplan con esos méritos reconocidos oficialmente. Esta medida busca incentivar la incorporación de perfiles con capacidades físicas y disciplina deportiva, que encajan con los valores y exigencias de las Fuerzas Armadas.

Para participar en esta convocatoria, los aspirantes deberán tramitar su solicitud de cita previa a través de la sede electrónica del Ministerio de Defensa, utilizando un sistema de identificación digital como el DNI electrónico o Cl@ve. La solicitud estará abierta hasta el 22 de febrero, por lo que se recomienda a los interesados actuar con antelación para evitar retrasos.

Calendario de incorporación y segunda convocatoria en junio

Una vez completado el proceso de selección, la incorporación de los aspirantes seleccionados a los centros docentes militares de formación está prevista para el 4 de mayo de 2026. Esta fecha marca el inicio del periodo de formación básica para quienes resulten admitidos en esta primera fase del año.

El segundo ciclo de selección comenzará en junio, con una nueva publicación de plazas ofertadas. En ese momento, se abrirá otro periodo para presentar solicitudes, lo que ofrecerá una nueva oportunidad para quienes no accedan en este primer ciclo o deseen intentarlo más adelante. Las vacantes se anunciarán tanto en las subdelegaciones de Defensa como en la web oficial de reclutamiento del Ministerio.

Desde el Ministerio se subraya que toda la información oficial debe consultarse exclusivamente a través de canales oficiales, como el mencionado portal o el Punto de Acceso General, para evitar errores o caer en desinformaciones.

Una oportunidad profesional con formación y estabilidad

El acceso a las Fuerzas Armadas supone mucho más que un puesto laboral. Para muchos jóvenes, representa el inicio de una carrera profesional con vocación de servicio, formación técnica y proyección de futuro. La incorporación a tropa y marinería permite adquirir habilidades tanto militares como profesionales, con salidas en sectores como logística, telecomunicaciones, sanidad, administración o mecánica.

Los candidatos deberán superar pruebas físicas, médicas y psicotécnicas para acceder a la formación militar.

Además, durante la estancia en los centros docentes, los aspirantes reciben formación remunerada, alojamiento y cobertura sanitaria. Tras completar la formación inicial, pueden continuar su carrera militar o, en el futuro, acceder a plazas reservadas en cuerpos de seguridad, protección civil o administraciones públicas.

El Ministerio de Defensa continúa así su objetivo de mantener una plantilla joven, capacitada y comprometida con los valores constitucionales, renovando anualmente su oferta de acceso con transparencia y criterios de igualdad.