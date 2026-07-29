Crece la confianza de los mexicanos a comprar en línea previo a temporada alta: AMVO | Foto: Negative Space en Pexels

En esta noticia Tendencias en el consumidor digital

De acuerdo con el informe Consumer Pulse julio-septiembre 2026 de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), el Índice de Confianza del Consumidor Digital (ICCD) subió de 48% a 66% entre el segundo y el tercer trimestre de 2026, un repunte que coincide con las vacaciones de verano, las campañas promocionales de supermercados y el regreso a clases, tres de los principales detonadores del consumo previo al cierre del año.

El incremento en la confianza refleja una mayor disposición de los consumidores para realizar compras por internet y confirma que el canal digital continúa consolidándose como parte de los hábitos cotidianos de consumo. Una señal positiva de cara a uno de los periodos de mayor actividad del año.

Esa mayor confianza también se traduce en una mayor frecuencia de compra. El 46% de los consumidores prevé realizar al menos una compra online por semana durante el trimestre, una tendencia que anticipa un mayor volumen de operaciones para retailers, marketplaces y empresas de logística antes de que inicien campañas de alto impacto como El Buen Fin y la temporada decembrina.

Las temporalidades del trimestre serán el principal motor del gasto. Las ofertas de supermercados concentran una intención de compra del 75%, seguidas por el regreso a clases (57%) y las vacaciones de verano (54%).

Sin embargo, el comportamiento cambia según la ocasión: mientras las compras relacionadas con vacaciones muestran una mayor inclinación hacia el canal exclusivamente digital (34%), las promociones de supermercados y el regreso a clases mantienen un fuerte componente omnicanal, con más de la mitad de los consumidores combinando tiendas físicas y plataformas en línea.

Las categorías con mayor intención de compra para los próximos tres meses son moda, belleza y cuidado personal, alimentos y bebidas, tecnología y electrónica, así como salud y farmacia.

Además, los consumidores planean realizar estas compras principalmente en tiendas digitales o pure players, seguidas por supermercados y autoservicios.

Tendencias en el consumidor digital

Para los comercios, el estudio también apunta a nuevos cambios en el comportamiento del consumidor. El 27% afirma que utilizará herramientas de inteligencia artificial para comparar productos y encontrar mejores ofertas, lo que aumenta la presión para que retailers y marketplaces optimicen la información de sus catálogos y mejoren la visibilidad de sus productos en este tipo de asistentes digitales.

Al mismo tiempo, un 34% de los consumidores manifiesta interés por comprar a pequeñas empresas o adquirir productos “Hecho en México”, una tendencia que podría favorecer a vendedores especializados y marcas nacionales dentro de los marketplaces.

El fortalecimiento de la confianza digital representa una oportunidad, pero también un reto operativo para la industria.

Un mayor volumen de pedidos implica reforzar inventarios, disponibilidad de productos, tiempos de entrega y capacidad logística en un trimestre que suele funcionar como antesala del pico de consumo del último trimestre del año.

Para retailers, operadores logísticos y plataformas de comercio electrónico, mantener una experiencia de compra sin fricciones durante este periodo será determinante para llegar con operaciones robustas a las campañas comerciales de mayor demanda, cuando históricamente se concentra una parte importante de las ventas anuales, concluye la AMVO en su informe.