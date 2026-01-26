Las autoridades de Bengala Occidental, en el este de la India, confirmaron una cadena de contagios por el virus Nipah, que afectó a cinco personas, entre ellas un médico, una enfermera y otros trabajadores del área de salud.

El virus ingresó al centro asistencial, ubicado en las cercanías de Calcuta, a través de un paciente que falleció antes de recibir un diagnóstico certero, lo que retrasó las medidas de contención.

Según señalaron funcionarios de salud de India, las primeras dos infecciones se registraron en personal de enfermería del centro médico privado antes del Año Nuevo. Si bien el brote comenzó a gestarse días antes del inicio de 2026, la gravedad de los síntomas en el personal sanitario terminó por confirmar la presencia del Nipah.

Identificado por la OMS como una de las enfermedades con mayor potencial para generar una pandemia, el Nipah es un virus zoonótico cuya fuente principal son los murciélagos frugívoros. Los humanos suelen infectarse al consumir frutos contaminados por la saliva de estos animales o por el contacto con cerdos infectados.

Lo que vuelve al Nipah un desafío extremo para la medicina moderna es su letalidad (que puede alcanzar el 75% de los casos) y la inexistencia de tratamientos o vacunas aprobadas. En Calcuta, la Secretaría de Salud limitó las visitas a hospitales y mantiene bajo vigilancia a toda la “primera línea” sanitaria, mientras los organismos internacionales monitorean de cerca que el foco no se extienda a otras regiones densamente pobladas del país.

Al respecto, la Secretaría de Salud de Bengala Occidental informó que una de las enfermeras contagiadas permanece en estado crítico con un cuadro respiratorio severo. Como medida de urgencia, se dispuso la instalación zonas de aislamiento, y se rastrea a más de 200 personas que tuvieron contacto con los infectados, según informó el Departamento de Salud de Hong Kong.

Funcionarios sanitarios tailandeses con mascarillas protectoras monitoreando a los pasajeros de vuelos internacionales que llegan al Aeropuerto de Suvarnabhumi, provincia de Samut Prakan, Tailandia EFE/EPA Fuente: EPA/THE SUVARNABHUMI AIRPORT OFFICE THE SUVARNABHUMI AIRPORT OFFICE HANDOUT HANDOUT

Los expertos advierten de que la emergencia continúa activa. El subdirector adjunto de Salud del Gobierno de Bengala Occidental, Subarna Goswami, alertó de que pueden aparecer más casos y subrayó que “no es el momento de decir que el brote ha terminado”.

“Dado que el período de incubación del Nipah varía de 4 a 45 días, tendremos que buscar casos activos y hacer seguimiento a sus contactos. Deberán mantenerse bajo supervisión. Solo entonces, después de tres meses, podremos decir que no ha aparecido un tercer caso y que el brote ha terminado”, sentenció el experto.

Síntomas del Virus Nipah

Algunos de los síntomas del virus Nipah pueden ser:

Fiebre

Cefaleas

Vómito

dolor muscular

Dolor de garganta

Mareos

Somnolencia

Signos neurológicos de encefalitis aguda

Enfermedades respiratorias

Encefalitis letal (inflamación del cerebro)

Perteneciente a la familia de los paramixovirus, incluye afecciones como las paperas y el sarampión. Estos virus, al igual que el Nipah, pueden propagarse rápidamente por el aire.

La infección provoca desde cuadros asintomáticos hasta enfermedades respiratorias agudas y encefalitis letal, con una tasa de mortalidad estimada entre el 40% y el 75%, y para la que no existe actualmente ni tratamiento ni vacuna, informó la OMS.

Antecedentes de brotes del virus Nipah

De acuerdo con la alerta sanitaria vigente, la India registró sus primeros brotes humanos en Bengala Occidental en 2001 y 2007, cuando se registraron al menos 50 muertos.

Desde 2018, los casos se han concentrado en el estado de Kerala, al sur del país, donde se produjo el último brote en julio de 2025 y se saldó con tres infectados y dos fallecidos.

El temor a la propagación del virus se ha extendido por Asia y llevó a territorios como Tailandia, Nepal o Hong Kong a activar puntos de cribado en algunos de sus aeropuertos, con medidas como controles de temperatura y formularios de declaración de salud.