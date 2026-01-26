La panleucopenia felina es una enfermedad viral altamente contagiosa y potencialmente mortal que afecta principalmente a gatos cachorros y a felinos no vacunados.

Provocada por el parvovirus felino, esta patología ataca de forma directa el sistema inmunológico y el aparato digestivo, por lo que su evolución puede ser rápida y grave si no se actúa a tiempo.

Debido a su alta tasa de mortalidad, veterinarios y organizaciones de protección animal insisten en la detección temprana de los síntomas y en la importancia de la vacunación para prevenir brotes.

¿Cuáles son los síntomas de la panleucopenia felina?

Los signos clínicos pueden variar según la edad y el estado de salud del gato, pero los más frecuentes son:

Fiebre alta repentina

Decaimiento extremo y debilidad

Pérdida total del apetito

Vómitos persistentes

Diarrea severa, en muchos casos con sangre

Deshidratación rápida

Dolor abdominal

Pelaje opaco y descuidado

Anemia y bajada brusca de glóbulos blancos (panleucopenia)

En gatos jóvenes, la enfermedad puede avanzar en pocas horas y provocar la muerte si no reciben atención veterinaria inmediata.

¿Cómo se contagia este virus?

La panleucopenia felina se transmite por contacto directo con secreciones infectadas (heces, vómitos, saliva, orina) o a través de objetos contaminados como platos, mantas, cajas sanitarias y ropa.

(foto: archivo).

El virus es extremadamente resistente y puede sobrevivir durante meses en el ambiente.

Prevención: la clave para evitar muertes

La forma más efectiva de prevenir la panleucopenia felina es la vacunación obligatoria, especialmente en cachorros. Además, se recomienda:

Mantener una correcta higiene del entorno

Evitar el contacto con gatos enfermos o sin vacunar

Desinfectar objetos y superficies

Realizar controles veterinarios periódicos

Ante la aparición de cualquiera de estos síntomas, la consulta urgente con un veterinario es fundamental.