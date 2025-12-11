Estados Unidos y Europa en alerta por el aumento de casos de gripe K: qué se sabe hasta ahora y cuándo podría llegar a América Latina.

Cómo hacer helado de frutilla casero: la receta cremosa en la licuadora con 3 ingredientes y en minutos

El aumento de contagios en Estados Unidos y Europa encendió las alarmas entre las autoridades sanitarias, que siguen de cerca la expansión de la llamada gripe K, una variante estacional que comenzó a registrar brotes más intensos durante las últimas semanas. La preocupación crece ante la posibilidad de que la enfermedad se extienda a otros continentes, incluida América Latina.

Con el avance del segundo semestre del año, médicos, viajeros y familias en Colombia comenzaron a preguntarse qué se conoce hasta el momento sobre este virus, por qué se dispararon los casos en el hemisferio norte y cuáles son los escenarios posibles para la región.

Qué se sabe hasta ahora sobre el brote en Estados Unidos y Europa

En Estados Unidos, los reportes oficiales muestran un incremento sostenido de casos de gripe A H3N2 subclado K, especialmente en estados con mayor densidad poblacional. Hospitales y centros de atención ambulatoria informaron un aumento en las consultas por fiebre, congestión y malestar general, lo que llevó a reforzar protocolos de vigilancia.

En Europa, países como España, Francia y Alemania también registraron subas significativas. Autoridades sanitarias locales señalaron que la circulación del virus coincidió con cambios estacionales y un mayor movimiento de personas por viajes y actividades laborales.

Aunque la mayoría de los pacientes presenta cuadros leves, los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas son los grupos con mayor riesgo de complicaciones.

Estados Unidos y Europa en alerta por el aumento de casos de gripe K: qué se sabe hasta ahora y cuándo podría llegar a América Latina. (Imagen: Archivo).

Cuáles son los síntomas más frecuentes

Los especialistas destacan que los síntomas son similares a los de otros virus respiratorios:

Fiebre moderada.

Tos persistente.

Congestión nasal.

Dolor muscular.

Fatiga.

La recomendación es consultar a un médico si los síntomas empeoran o si pertenecen a un grupo de riesgo.

Puede llegar a América Latina: qué dicen los organismos de salud

Según expertos consultados por organismos internacionales, la llegada de la gripe K a la región no está descartada, especialmente por el flujo constante de viajeros entre Norteamérica, Europa y países latinoamericanos. Marta Cohen, médica de Argentina, estima que el virus podría llegar a Sudamérica en marzo.

Autoridades médicas señalan que, en caso de ingresar, el virus podría comportarse de manera similar a otros tipos de gripe estacional: brotes localizados, contagios moderados y un impacto más fuerte en la población vulnerable.

Qué recomiendan los profesionales de la salud

Los especialistas insisten en medidas simples y efectivas:

Lavado frecuente de manos.

Ventilación de espacios.

Cubrirse la boca al toser o estornudar.

Evitar el contacto cercano con personas enfermas.

Considerar la vacunación cuando esté disponible.

Estados Unidos y Europa en alerta por el aumento de casos de gripe K: qué se sabe hasta ahora y cuándo podría llegar a América Latina. (Imagen: Archivo). Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo se preparan los sistemas sanitarios

Tanto en Estados Unidos como en Europa y Asia, los centros de salud reforzaron sus esquemas de vigilancia epidemiológica para detectar cambios en el comportamiento del virus. También se evalúan campañas informativas dirigidas a viajeros, estudiantes y trabajadores que se desplazan con frecuencia entre regiones.

Para los países latinoamericanos, los ministerios de salud siguen de cerca los reportes internacionales y mantienen activos los protocolos de control en aeropuertos y terminales, especialmente durante temporadas de alta movilidad.