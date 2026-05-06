Un crucero con casos de hantavirus se dirige a España tras varios días de incertidumbre en el Atlántico. La embarcación, que partió desde la Argentina, permanece bajo vigilancia sanitaria internacional después de detectar contagios a bordo y varias muertes relacionadas con la infección. Las autoridades españolas, en coordinación con la Organización Mundial de la Salud, han aceptado su llegada a Canarias por motivos sanitarios y humanitarios. El operativo busca contener cualquier riesgo asociado al virus hantavirus y garantizar la atención médica de los afectados. El barco afectado, el MV Hondius, transporta cerca de 150 personas de distintas nacionalidades. En él se han identificado varios casos sospechosos de hantavirus, con al menos tres fallecidos y otros pacientes bajo seguimiento médico. España ha preparado un operativo sanitario con protocolos estrictos ante la llegada del crucero con hantavirus. A su llegada a Canarias, los pasajeros serán examinados, aislados si es necesario y atendidos en centros médicos. También se realizará una investigación epidemiológica completa y la desinfección del buque. En cuanto a la protección individual, el riesgo para la población general es bajo. El contagio de hantavirus no se produce con facilidad entre personas. Para reducir riesgos, las recomendaciones básicas son evitar el contacto con roedores, ventilar espacios cerrados y usar protección al limpiar zonas con posibles restos de animales. El hantavirus en humanos se transmite principalmente por la inhalación de partículas procedentes de la orina, heces o saliva de roedores infectados. Este tipo de contagio suele darse en entornos rurales o lugares cerrados donde han estado estos animales. En la mayoría de los casos, no se produce transmisión entre personas. Solo algunas variantes muy concretas han mostrado esa capacidad, y de forma limitada. Por eso, los expertos señalan que el virus hantavirus no tiene un comportamiento de expansión rápida entre humanos. Los síntomas iniciales incluyen fiebre, dolor muscular y fatiga. En casos graves, puede aparecer dificultad respiratoria. Algunas variantes pueden provocar un síndrome pulmonar con una tasa de mortalidad elevada si no se trata a tiempo. El caso del brote de hantavirus en el crucero es poco habitual. Este tipo de infecciones no suele producirse en barcos, ya que la transmisión está vinculada a la exposición ambiental a roedores, no a entornos como los cruceros. Las investigaciones apuntan a que el contagio pudo producirse antes del embarque, posiblemente en Sudamérica, donde algunas variantes del hantavirus son más frecuentes. Actualmente, la situación está bajo control de organismos internacionales. La OMS, junto con autoridades europeas, coordina la respuesta sanitaria, incluyendo evacuaciones médicas, aislamiento de casos y evaluación del riesgo. El desembarco en Canarias se realizará con medidas para evitar el contacto con la población local. Esto incluye zonas de aislamiento, control sanitario estricto y traslado seguro de los afectados.