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El tramo del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo tendrá una extensión de 111 kilómetros y conectará Saltillo, en Coahuila, con Santa Catarina, en Nuevo León.

La obra corresponde a los segmentos 13 y 14 del proyecto ferroviario y fue adjudicada en septiembre del pasado año a un consorcio integrado por FCC Construcción y Operadora Cicsa, filial de Grupo Carso, el conglomerado empresarial vinculado con Carlos Slim.

El contrato tiene un valor de 31.844 millones de pesos mexicanos, IVA incluido. Ambas compañías participan en partes iguales, con una participación del 50% cada una.

Cómo será el tramo del tren Saltillo-Nuevo Laredo

El contrato contempla el diseño y la construcción de 111 kilómetros de infraestructura ferroviaria entre Saltillo y Santa Catarina.

Este tramo forma parte del corredor Saltillo-Nuevo Laredo, un proyecto pensado para mejorar la conexión entre distintas ciudades industriales del noreste de México y la frontera con Estados Unidos.

El contrato contempla el diseño y la construcción de 111 kilómetros de infraestructura ferroviaria entre Saltillo y Santa Catarina.

La obra no implica la compra de una ruta ni de caminos existentes. Se trata de un contrato público para desarrollar una parte específica de un proyecto ferroviario de pasajeros.

El acuerdo establecía un plazo de ejecución de 960 días naturales. El inicio de los trabajos estaba previsto para el 30 de septiembre de 2025, por lo que la finalización del tramo se proyecta para 2028, siempre que se cumpliera el cronograma original.

Qué empresas están a cargo de la obra

La licitación fue resuelta el 15 de septiembre de 2025 por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a través de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario.

En el proceso participaron seis consorcios. La propuesta de Operadora Cicsa y FCC Construcción fue seleccionada por presentar las mejores condiciones técnico-económicas.

Operadora Cicsa participa como subsidiaria de Grupo Carso, mientras que FCC Construcción forma parte del grupo español FCC.

El proyecto de trenes de pasajeros en México

El tramo Saltillo-Santa Catarina forma parte del plan de reactivación de los trenes de pasajeros impulsado por el Gobierno de México.

El proyecto Saltillo-Nuevo Laredo busca reforzar la conectividad del noreste del país y vincular zonas industriales con uno de los principales cruces fronterizos entre México y Estados Unidos.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes también informó sobre otros proyectos ferroviarios de pasajeros que forman parte del programa nacional de expansión y modernización de este tipo de transporte.

La adjudicación, el monto del contrato, la extensión del tramo y la participación de las empresas fueron informados por Grupo Carso y por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.