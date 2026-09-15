Oficial | El Gobierno impulsa la mayor renovación de la línea de trenes más usada: vagones de dos pisos y cuatro túneles

El Gobierno de España avanza de forma decidida en la modernización de la línea C-5 de Cercanías Madrid, la más utilizada del país: tanto sus túneles como los trenes de dos pisos serán un punto clave en la renovación.

Con una inversión global que supera los 1350 millones de euros, se busca aumentar significativamente la capacidad, seguridad y calidad del servicio para los millones de usuarios que la utilizan diariamente en el sur de la capital.

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Renovación línea C-5: actualizarán la seguridad de cuatro túneles clave

El 26 de mayo de 2026, el Ejecutivo aprobó 155 millones de euros en dos contratos significativos para la C-5. Alrededor de 85 millones se asignarán a la optimización de la seguridad en cuatro túneles cruciales: Atocha-Las Águilas (de 9,8 km, uno de los más extensos), Méndez Álvaro, Doce de Octubre y Puente Alcocer.

Estas medidas comprenden salidas de emergencia, áreas seguras, iluminación LED para evacuación, sistemas de anti-incendio, ventilación avanzada, CCTV, hidrantes y mecanismos de detección de intrusiones . Las obras se llevarán a cabo de manera que se compaginen con el servicio regular para reducir al mínimo las molestias a los viajeros.

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Inversión de 70,2 millones para modernizar la señalización de trenes

Se destinarán 70,2 millones de euros a la renovación completa de la señalización en el tramo Atocha-Humanes (25,2 km y 12 estaciones). Esta modernización tecnológica resulta fundamental para incrementar la fiabilidad, la capacidad y la seguridad de una línea que recibe más de 72 millones de viajeros anualmente.

Estas iniciativas son parte del Plan integral de renovación de la C-5, que prevé una inversión de aproximadamente 650 millones de euros en infraestructuras (responsabilidad de Adif) y 700 millones en material rodante y talleres (Renfe). La meta es aumentar la capacidad de la línea en un 60%, mejorar la accesibilidad al 100% y adaptar la operativa a las verdaderas necesidades del sur de Madrid.

Madrid estrena trenes de dos pisos: más plazas y comodidad

De manera simultánea, Renfe avanza en la incorporación de 79 nuevos trenes Stadler T100 y T200, con una inversión de 1306 millones de euros. Estos vehículos constituyen la primera gran renovación de la flota de Cercanías en casi 20 años.

Los trenes integran coches de un piso y dos pisos, adaptándose a la demanda variable. Los modelos T200, de aproximadamente 200 metros de longitud, ofrecerán hasta 1884 plazas, mientras que los T100 alcanzarán las 912 plazas. Esto representa un aumento de capacidad de hasta +20% respecto a la flota actual.