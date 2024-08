Adiós a la VISA: estas personas podrán entrar a Estados Unidos sin el documento en 2024

El Gobierno de los Estados Unidos cuenta con distintas alternativas para que los turistas gestionen la visa y puedan ingresar al país. Sin embargo gracias a una política inmigratoria determinadas personas, pueden ingresar al país sin el documento internacional.

Se trata del programa Visa Waiver Program, al que pueden acceder más de 40 países actualmente. Esta propuesta tiene diversos requisitos que se relacionan con la lucha antiterrorista del país.

¿De qué se trata la Visa Waiver Program?

Este programa permite una extensión de visas debido a la alianza de seguridad entre el país norteamericano y otros países afiliados. Para que se pueda realizar el acuerdo se debe contar con los requisitos establecidos.

La gestión norteamericana determina que se deben cumplir los siguiente requisitos: leyes de inmigración, aplicación de una ley antiterrorista y un nivel de confiabilidad de los documentos de viaje.

Los solicitantes de este documento deben abonar u$s 21.

¿Cómo aplicar a la Visa Waiver Program?

Los ciudadanos de los países incluidos en la lista podrán aplicar al completar y enviar el formulario disponible en el Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes (ESTA). Generalmente, los solicitantes pueden obtener la autorización luego de las 72 horas hábiles.

El documento puede gestionarse en los canales oficiales, por un costo total de u$s 21 (u$s 4 corresponden a la solicitud y los otros u$s 17 se abonan una vez realizada la aprobación).

Por el momento, solo ciudadanos de 41 países pueden ingresar a EE. UU. sin visa.

Los países que pueden aplicar a la Visa Waiver

Por el momento, el único país de la región es chile. Todos los países que pueden acceder a este beneficio actualmente son: