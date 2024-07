Este grupo de personas puede tramitar gratis la visa de Estados Unidos: quiénes son y cómo hacerlo

La visa para ingresar a Estados Unidos es una de las más importantes del mundo y suele requerir el pago de una tarifa en dólares que varía según la categoría solicitada. No obstante, hay un grupo de personas que pueden acceder a esta totalmente gratis.

El país norteamericano exige una visa a la mayoría de los ciudadanos extranjeros que desean ingresar al país. Este proceso incluye verificaciones de antecedentes y evaluaciones de seguridad para asegurar que los viajeros no representen una amenaza para la seguridad nacional.

La tarifa de solicitud de visa, conocida como MRV fee, debe pagarse por adelantado y no es reembolsable . Los costos varían según la categoría de visa, que van desde los u$s 185 -para visitantes por negocios, turismo, tratamiento médico, entre otros- hasta los u$s 315 -para ciudadanos particulares de países con los que EE.UU cuenta con tratados especiales-.

Visa de Estados Unidos: cuáles son los costos

u$s 185 : visitante por negocios, turismo, tratamiento médico, tránsito, miembro de tripulación, estudiante (académico y no académico/técnico), medios o periodistas, visitante de intercambio, profesional del TLC, víctima de trata de personas y de actividad delictiva.

: visitante por negocios, turismo, tratamiento médico, tránsito, miembro de tripulación, estudiante (académico y no académico/técnico), medios o periodistas, visitante de intercambio, profesional del TLC, víctima de trata de personas y de actividad delictiva. u$s 205 : trabajador/empleo temporal o pasantes, personas con capacidades extraordinarias, atletas, artistas y animadores, visitante de intercambio cultural internacional, trabajador religioso y empleado transferido dentro de su empresa.

: trabajador/empleo temporal o pasantes, personas con capacidades extraordinarias, atletas, artistas y animadores, visitante de intercambio cultural internacional, trabajador religioso y empleado transferido dentro de su empresa. u$s 265 : prometido o cónyuge de un ciudadano estadounidense.

: prometido o cónyuge de un ciudadano estadounidense. u$s 315: ciudadanos de países con tratados con EE. UU. que han realizado inversiones significativas en el país y australianos con especialidades profesionales.

Visa de Estados Unidos: quiénes la obtienen gratis

La exención del pago es para los siguientes grupos:

Visas A, G, C-2, C-3, OTAN y diplomáticas : estas categorías están exentas de pago debido a la naturaleza de sus funciones oficiales.

: estas categorías están exentas de pago debido a la naturaleza de sus funciones oficiales. Familiares de empleados del Gobierno de Estados Unidos heridos en servicio : cónyuges, hijos, padres o hermanos que deseen visitar al empleado durante su tratamiento o convalecencia.

: cónyuges, hijos, padres o hermanos que deseen visitar al empleado durante su tratamiento o convalecencia. Participantes en intercambios educativos y culturales (Visas J) : deben ser eventos oficiales patrocinados por el Gobierno de EE. UU.

: deben ser eventos oficiales patrocinados por el Gobierno de EE. UU. Empleados del Gobierno de Estados Unidos viajando por negocios : no requieren pagar la tarifa de visa.

: no requieren pagar la tarifa de visa. Reemplazo de visas legibles por máquina : en caso de que la visa original no haya sido adherida correctamente o deba ser emitida sin culpa del solicitante.

: en caso de que la visa original no haya sido adherida correctamente o deba ser emitida sin culpa del solicitante. Viajeros por patrocinio de servicios de caridad : determinado por los Servicios de Visa de EE. UU.

: determinado por los Servicios de Visa de EE. UU. Personas exentas por acuerdos internacionales: incluye miembros y personas de misiones de observación a la Sede de las Naciones Unidas reconocidas por la Asamblea General de la ONU, y sus familiares inmediatos.

Para más información y detalles sobre cómo solicitar la visa, los interesados pueden visitar un sitio web oficial de el siguiente sitio web oficial de la Administración de Servicios Generales de los Estados Unidos: usa.gov.