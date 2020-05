Trump: "Se acabó la era de la globalización"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , considera que con la pandemia de coronavirus, "se acabó la era de la globalización" y aseguró que cuando esté lista la vacuna contra el Covid-19, movilizará al Ejército para distribuirla, con prioridad a los ancianos.

"Será un trabajo enorme entregar esta vacuna", dijo Trump y confió en que para fin de 2020, la vacuna esté disponible. "Nuestros militares están siendo movilizados ahora para que a fines de año podamos entregársela a mucha gente de forma muy muy rápida". La cantidad de infectados en EE.UU. por el Covid-19 supera el 1.400.000 y los muertos son más de 84.000.

China: la guerra comercial y el coronavirus

Una vez más, Trump fustigó al gobierno chino: ahora apuntó que cuando en enero firmaron el acuerdo comercial de Fase Uno, el gobierno chino ya sabía del brote de coronavirus.

"Estoy muy decepcionado con China", dijo Trump en una entrevista difundida hoy por Fox Business.

¿Política o economía?

Trump viene presionando para que los estados norteamericanos retomen su actividad económica en medio de la cuarentena por el coronavirus y hoy sostuvo que quienes reclaman que la reapertura sea más lenta, no lo hacen por la amenaza del Covid-19 sino para perjudicarlo a él en las elecciones de noviembre próximo.

"Es una cosa política", aseguró. "La gente que quiere ver que lo correcto suceda, está de acuerdo conmigo. Tenemos que abrir nuestro país", dijo Trump. "Si dependiera de algunos, mantengámoslo cerrado por mucho tiempo... ...y veamos a los Estados Unidos irse por el caño. No va a suceder. Nunca va a pasar en mi período" como presidente.

Reabrir escuelas incluso sin vacuna

Trump también manifestó su disgusto por las recientes declaraciones del director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, doctor Anthony Fauci, que puso en duda que sea oportuno reabrir ya la economía y programar una reapertura de las escuelas para septiembre, al considerar poco probable que para entonces esté lista una vacuna contra el coronavirus.

"Fauci es una buena persona, una muy buena persona, (pero) no estoy de acuerdo con él", dijo Trump. "Tenemos que abrir las escuelas, tenemos que abrir nuestro país, tenemos que abrir nuestro país. Ahora queremos hacerlo de forma segura, pero también queremos hacerlo lo más rápido posible, no podemos seguir así... Ya tienes el caos en las calles, no puedes hacer esto. Tenemos que abrirlo. Estoy totalmente en desacuerdo con él sobre las escuelas".

A principios de esta semana, la Casa Blanca difundió el progreso hecho en las pruebas de coronavirus, lo cual constituye algo clave para expertos y gobernadores como referencia para definir cuándo se levantan las medidas de aislamiento.

Entre otras pautas, Fauci señaló que para proceder a la primera de las tres etapas de pautas de reapertura, los estados necesitarían ver una disminución ininterrumpida de los casos de coronavirus en un período de 14 días. Mientras que un levantamiento prematuro de las restricciones llevaría a "sufrimiento y muerte" y a "retroceder el reloj en lugar de avanzar".

Los jóvenes se enferman menos

Trump también señaló a Fox que los jóvenes tienden a no enfermarse tanto a causa del coronavirus y tienen tasas de mortalidad más bajas. "Creo que tenemos que abrir nuestras escuelas, los jóvenes se ven muy poco afectados por esto", dijo.

El martes, Fauci había dicho que "debemos ser muy cuidadosos, particularmente cuando se trata de niños". Porque cuanto más aprendemos, vemos cosas sobre lo que este virus puede hacer que no vimos en los estudios de China o Europa"."Deberíamos ser humildes sobre lo que no sabemos".

"Dijo que salvé cientos de miles de vidas, que es lo que pasó", dijo Trump. "Todos estaban en desacuerdo cuando lo hice".

"Tenemos que abrir nuestro país, no tenemos otra opción. Sabes que la gente está muriendo de esta manera también... están muriendo de este cierre... donde están en su casa o en su apartamento... no se les permite salir", dijo Trump.