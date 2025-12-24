Este martes, 23 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 8951 - Serrucho
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 23 de diciembre
|1°
|8951
|11°
|2849
|2°
|9502
|12°
|6320
|3°
|1603
|13°
|7073
|4°
|4879
|14°
|4046
|5°
|6735
|15°
|1117
|6°
|8677
|16°
|6629
|7°
|4510
|17°
|2376
|8°
|0444
|18°
|6170
|9°
|6544
|19°
|4011
|10°
|7404
|20°
|9551
¿Qué significa soñar con Serrucho?
Soñar con el serrucho puede simbolizar la necesidad de cortar o eliminar algo de tu vida. Este sueño a menudo refleja la lucha interna que sientes al enfrentar situaciones difíciles o relaciones tóxicas que deben ser desechadas.
Además, el serrucho puede representar la preparación para enfrentar desafíos. Puede ser un llamado a tomar medidas decisivas y a ser más proactivo en la resolución de problemas que te están afectando.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.