Este martes, 23 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 8951 - Serrucho

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 23 de diciembre

1° 8951 11° 2849 2° 9502 12° 6320 3° 1603 13° 7073 4° 4879 14° 4046 5° 6735 15° 1117 6° 8677 16° 6629 7° 4510 17° 2376 8° 0444 18° 6170 9° 6544 19° 4011 10° 7404 20° 9551

¿Qué significa soñar con Serrucho?

Soñar con el serrucho puede simbolizar la necesidad de cortar o eliminar algo de tu vida. Este sueño a menudo refleja la lucha interna que sientes al enfrentar situaciones difíciles o relaciones tóxicas que deben ser desechadas.

Además, el serrucho puede representar la preparación para enfrentar desafíos. Puede ser un llamado a tomar medidas decisivas y a ser más proactivo en la resolución de problemas que te están afectando.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.