¿Por qué el FMI cree que Argentina no va a necesitar más plata?

El Ministro de Economía se refirió a la posibilidad de emitir deuda bajo ley de Nueva York en enero. “Trataremos que no la haya”, dijo en redes sociales ante la consulta de un operador del mercado.

El 9 de enero el Tesoro enfrenta el vencimiento por el pago a bonistas por u$s 4500 millones y una de las opciones sobre la mesa era una emisión de deuda en el mercado internacional.

“ El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street . Lo vamos a poder lograr? Nosotros creemos que sí”, agregó el ministro de Economía.

Foto: Shutterstock Yu Xichao

¿Cuáles son las alternativas a las que puede recurrir el Gobierno y cómo juega el riesgo país? Una posibilidad es el REPO, un acuerdo de financiamiento con bancos, para el que Caputo aseguró que ya se ofrecieron u$s 7000 millones. También podría recurrir a una emisión de bonos con ley local.

Sobre estos puntos, el titular del Palacio de Hacienda agregó: “ El repo ya nos asegura que podemos. Pero estamos trabajando en otras alternativas de cara al futuro”.

Y trazó otra definición sobre el peso de la deuda argentina en Nueva York. “ Queremos que Wall Street sea una fuente de financiamiento marginal para Argentina ”, al menos en bonos soberanos, aclaró quien fuera el ideólogo de la emisión de un “bono a cien años” durante el Gobierno de Mauricio Macri.

Al equipo económico le faltan unos u$s 2000 millones para cubrir el pago de enero, aunque, como publicó El Cronista, vienen sumando dólares por otras vías, como los desembolsos de los bancos multilaterales que, si bien tienen destinos específicos, los fondos pueden usarse para cerrar el bache del Tesoro. La semana pasada el Banco Mundial anunció u$s 300 millones en financiamiento para el programa de segmentación de subsidios energéticos.

Por otra parte, siguen sobre la mesa los swaps, tanto con Estados Unidos como China , para asegurar el cumplimiento de las amortizaciones de deuda.

“La emisión de deuda en dólares con el Bonar 29 por u$s 910 millones y algunas compras en bloque permitieron que el saldo de la cuenta del Tesoro en el BCRA llegara a los u$s 2.080 millones", detallaron los economistas de LCG.

Las provincias argentinas buscan dólares a través del mercado y las inversiones Fuente: Shutterstock Shutterstock

Y agregaron que “faltaría un monto similar adicional para poder pagar el servicio de deuda de AL y GD. Si no se llegara a ese monto con nuevas compras en bloque, se puede apelar al swap con EE.UU. o reducir reservas”, plantearon sobre las alternativas a las que puede apelar el Ministerio de Economía.

La estrategia de Caputo para la deuda argentina

En una presentación organizada por IEB a hace dos semanas, Caputo había dejado una serie de definiciones sobre la estrategia de deuda.

“Argentina tiene que desarrollar el ahorro interno”, planteó el funcionario, que consideró que el país “tiene muchísima más dependencia que cualquier mercado emergente de Wall Street ”, un punto que le hicieron notar los bancos internacionales y fondos de inversión con los que se planteó el REPO, entre otros. En sus diálogos con la prensa, las entidades suelen reconocer que “ya tienen mucha exposición al riesgo argentino”.

“Quiero terminar lo más rápido posible esa dependencia de Wall Street”, había dicho Caputo con el riesgo país todavía en 600 puntos. Si bien fue bajando en la última semana, el costo de una emisión de deuda todavía es alto.

Dólares del colchón

En ese marco, Caputo también apuntará a que “la mayoría de las empesas se puedan financiar en el mercado interno”.

El Gobierno mantiene la mirada sobre los “casi u$s 200.000 millones debajo del colchón”, para los que avanzó la ley de inocencia fiscal en el Congreso, parte del paquete que Javier Milei quiere aprobar en extraordinarias. Esos fondos “podrían estar generando crédito para las empresas y las personas”, agregó el funcionario.