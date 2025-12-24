Este miércoles, 24 de diciembre de 2025, elEuro y dólar cotiza a 1.1787 USD en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de -0,07%.

En la última semana, la cotización del euro frente al dólar ha experimentado un cambio del 0.66%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 3.97%.

La cotización del Euro y dólar (foto: Pexels).

La variación del Euro y dólar en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda dólar ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Este comportamiento sugiere un mayor interés y confianza en la moneda en el mercado.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia, ya que puede verse afectada por diversos factores económicos y políticos en el futuro cercano. Un seguimiento constante permitirá anticipar posibles cambios en la cotización.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el dólar, con un 3.28%, es menor que la volatilidad anual del 6.75%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1 USD, según los últimos datos registrados.