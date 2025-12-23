Una medida nacional en Estados Unidos mantiene bajo seguimiento a todas las personas que retiran grandes sumas de dinero de un cajero automático. El sistema de control financiero registra automáticamente estos movimientos cuando superan un monto determinado.

Aunque no implica una investigación inmediata, el retiro de efectivo por encima del límite establecido puede quedar bajo análisis de las autoridades federales. El objetivo es detectar operaciones inusuales y reforzar la supervisión bancaria en todo el país.

¿Cuál es el monto que investiga el Gobierno cuando se retira dinero de un cajero automático?

El Gobierno investiga los movimientos cuando una persona retira o deposita 10.000 dólares o más en efectivo. Ese monto activa un reporte obligatorio que el banco debe enviar a las autoridades según la Ley de Secreto Bancario.

El informe no implica una investigación inmediata, pero sí deja registro del movimiento. También se controlan operaciones fraccionadas que buscan evitar el límite, una práctica que puede generar alertas adicionales.

¿Por qué FinCEN refuerza estos controles y qué muestra el operativo en la frontera?

Estos controles se aplican bajo la Ley de Secreto Bancario, que exige reportar operaciones relevantes y actividades inusuales. En ese marco, FinCEN lanzó un operativo federal con foco en zonas de alto riesgo, como la frontera suroeste.

La operación analizó más de un millón de registros bancarios y derivó en investigaciones, derivaciones al IRS y posibles sanciones. El caso confirma que los retiros elevados en cajeros automáticos forman parte del sistema regular de supervisión financiera en Estados Unidos.