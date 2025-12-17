En esta noticia <b>La agenda oficial del discurso presidencial</b>

El comunicador ultraconservador Tucker Carlson generó este miércoles una ola de especulación al asegurar en el podcast Judging Freedom que el presidente Donald Trump anunciará esta noche (por la del miércoles) acciones de guerra contra Venezuela durante su mensaje a la nación desde la Casa Blanca.

“Ayer (por el marte) se informó a los miembros del Congreso de que se avecina una guerra y que el presidente la anunciará en un discurso a la nación esta noche”, afirmó Carlson, quien señaló que recibió esta información de un legislador.

El comunicador de estrecho vínculo con las altas esferas republicanas, quien fue despedido de Fox News en 2023 tras una investigación interna sobre mensajes privados con contenido inaceptable, no identificó al congresista que supuestamente le proporcionó la información ni aportó documentación que respalde su afirmación.

En declaraciones posteriores, el periodista expresó su oposición a un conflicto de este tipo: “Me opongo por lo que he visto en los últimos 25 años, al cubrir historias como la guerra en Irak, Afganistán. No ha habido esfuerzo de cambio de régimen en el mundo que haya beneficiado a Estados Unidos, que yo sepa”.

La agenda oficial del discurso presidencial

Según la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, Trump hará balance de su primer año de gestión y manifestará sus planes para los próximos tres años. Se espera que el mandatario aborde sus esfuerzos para reducir el costo de vida, ante las críticas crecientes de sus propios seguidores, quienes le reprochan haberse enfocado más en política exterior que en asuntos domésticos.

Hasta el momento, ni la Casa Blanca ni el Departamento de Estado confirmaron que el discurso incluya un anuncio de operaciones militares o una declaración de guerra formal contra Venezuela.

El potencial anuncio de Trump se produciría en medio del mayor despliegue militar en el Caribe desde la invasión de Panamá hace 36 años. Estados Unidos ha concentrado en la región una fuerza naval y aérea sin precedentes recientes.

Desde agosto de 2025, Washington desplegó en aguas cercanas a Venezuela un dispositivo militar que incluye:

El portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande y avanzado de la Marina estadounidense.

Aproximadamente 15.000 efectivos militares, incluyendo los emplazados en Puerto Rico.

186 misiles de crucero Tomahawks distribuidos en una veintena de embarcaciones de guerra.

Cazas F-35, drones MQ-9 Reaper y bombarderos estratégicos B-52 y B-1.

El grupo anfibio USS Iwo Jima con 2200 infantes de marina.

Esta operación, oficialmente denominada “Lanza del Sur” (Operation Southern Spear), fue anunciada por el secretario de Defensa Pete Hegseth el 13 de noviembre, aunque el nombre ya se mencionó en enero de 2025 en un comunicado de la 4ª Flota referido a pruebas tecnológicas de vigilancia marítima.