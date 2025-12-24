El dólar cotiza a 17.9 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este miércoles, 24 de diciembre de 2025.Esta cifra evidencia que la moneda bajó un -0.03% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.91 pesos y un mínimo de 17.9 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.62%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -12.70%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con una notable disminución en la mayoría de los días. Sin embargo, se registraron algunos aumentos intermitentes que sugieren cierta volatilidad en el mercado. A pesar de estos repuntes, la estabilidad fue escasa, lo que indica un contexto de incertidumbre económica.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 20.9 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.9 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 3.68%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, donde la volatilidad anual fue del 9.17%.

La cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de diversos factores del mercado. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá en el futuro o si se revertirá.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar en México de forma segura?

Para finalizar, es fundamental elegir casas de cambio autorizadas y reconocidas en México para realizar el intercambio de divisas. Estas instituciones suelen ofrecer tasas más competitivas y garantizan la legalidad de las transacciones. Además, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes lugares antes de realizar la operación, ya que esto puede marcar una diferencia significativa en la cantidad de dinero que recibirás.

Para finalizar, también es aconsejable evitar cambiar dinero en la calle o en lugares no oficiales, ya que esto puede conllevar riesgos de fraude o recibir billetes falsos. Siempre es mejor realizar las transacciones en un entorno seguro y, si es posible, utilizar tarjetas de crédito o débito que ofrezcan buenas tasas de cambio y protección contra fraudes.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite ejecutar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.