En este martes, 23 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 5830 - Santa Rosa
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 23 de diciembre
|1°
|5830
|11°
|5394
|2°
|2580
|12°
|9091
|3°
|9381
|13°
|9347
|4°
|6542
|14°
|4801
|5°
|0822
|15°
|0709
|6°
|5166
|16°
|2335
|7°
|2126
|17°
|5859
|8°
|2713
|18°
|2763
|9°
|4127
|19°
|6169
|10°
|4180
|20°
|5427
¿Qué significa soñar con santa rosa?
Soñar con Santa Rosa puede simbolizar la búsqueda de protección y guía espiritual. Esta figura representa la pureza y la devoción, lo que sugiere que el soñador anhela un sentido de seguridad en su vida.
Además, el sueño puede reflejar la necesidad de sanación emocional o física. Santa Rosa es conocida por sus milagros, lo que indica que el soñador podría estar buscando soluciones a problemas personales o deseando un cambio positivo.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.