En esta noticia ¿Qué significa soñar con santa rosa?

En este martes, 23 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 5830 - Santa Rosa

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 23 de diciembre

1° 5830 11° 5394 2° 2580 12° 9091 3° 9381 13° 9347 4° 6542 14° 4801 5° 0822 15° 0709 6° 5166 16° 2335 7° 2126 17° 5859 8° 2713 18° 2763 9° 4127 19° 6169 10° 4180 20° 5427

¿Qué significa soñar con santa rosa?

Soñar con Santa Rosa puede simbolizar la búsqueda de protección y guía espiritual. Esta figura representa la pureza y la devoción, lo que sugiere que el soñador anhela un sentido de seguridad en su vida.

Además, el sueño puede reflejar la necesidad de sanación emocional o física. Santa Rosa es conocida por sus milagros, lo que indica que el soñador podría estar buscando soluciones a problemas personales o deseando un cambio positivo.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.