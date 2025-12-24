En esta noticia

En este martes, 23 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 5830 - Santa Rosa

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 23 de diciembre

 1°5830 11°5394
 2580  12°9091
 3°9381 13°9347 
 6542  14°4801 
 0822  15°0709 
 6°5166  16°2335
 2126  17°5859 
 2713  18°2763 
 4127  19°6169 
 10°4180 20°5427 

¿Qué significa soñar con santa rosa?

Soñar con Santa Rosa puede simbolizar la búsqueda de protección y guía espiritual. Esta figura representa la pureza y la devoción, lo que sugiere que el soñador anhela un sentido de seguridad en su vida.

Además, el sueño puede reflejar la necesidad de sanación emocional o física. Santa Rosa es conocida por sus milagros, lo que indica que el soñador podría estar buscando soluciones a problemas personales o deseando un cambio positivo.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.