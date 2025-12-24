En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este martes, 23 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 0283 (Mal Tiempo).

 1°0283 11°7165 
 6031  12°3052
 3°9845  13°7848 
 4196  14°0429 
 2854  15°0669 
 6°2443  16°9545
 3759  17°4688 
 3571  18°6114 
 5745  19°6920 
 10°2254 20°0917 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.