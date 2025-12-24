Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este martes, 23 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 0283 (Mal Tiempo).

1° 0283 11° 7165 2° 6031 12° 3052 3° 9845 13° 7848 4° 4196 14° 0429 5° 2854 15° 0669 6° 2443 16° 9545 7° 3759 17° 4688 8° 3571 18° 6114 9° 5745 19° 6920 10° 2254 20° 0917

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.