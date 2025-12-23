Un fuerte río atmosférico avanza esta semana sobre la costa oeste de Estados Unidos y activa alertas por lluvias intensas, inundaciones y nevadas en varias regiones. El sistema llega a zonas ya afectadas por tormentas recientes y con suelos saturados.

El fenómeno se desplaza desde Washington y Oregon hacia California, con riesgo elevado de crecidas de ríos, cortes de energía y complicaciones en rutas y áreas urbanas.

¿Qué es el río atmosférico que avanza esta semana?

Un río atmosférico es una banda estrecha de humedad que transporta grandes volúmenes de agua desde el Pacífico hacia el continente . Al tocar tierra, puede generar lluvias muy intensas en poco tiempo y nevadas en zonas de montaña.

En los últimos días, este patrón dejó acumulados de hasta 5 pulgadas de lluvia en sectores del noroeste, agravando el riesgo de inundaciones en áreas que aún se recuperan de episodios previos.

Un río atmosférico es una banda estrecha de humedad que transporta grandes volúmenes de agua desde el Pacífico hacia el continente. Fuente: Freepik

¿Cuáles son las zonas en alerta máxima por lluvias y nevadas?

Las alertas más altas se concentran en el oeste de Washington y Oregon, donde ya hubo inundaciones y daños por viento, y en el norte de California, que espera nuevas lluvias fuertes. También hay advertencias por nieve y viento en regiones montañosas.

Zonas bajo alerta esta semana

Washington occidental : ríos crecidos y posibles desbordes.

Oregon occidental : lluvias persistentes e inundaciones locales.

Norte de California : precipitaciones intensas en corto plazo.

Cordilleras del Noroeste y Rocosas: nevadas abundantes y condiciones peligrosas.

Las autoridades recomiendan seguir los avisos meteorológicos oficiales, evitar zonas inundadas y planificar traslados con anticipación ante posibles cierres de rutas.