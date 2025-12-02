En el marco de su apuesta por impulsar la transición energética, Huawei dio a conocer su solución de almacenamiento energético para el segmento comercial e industrial: la serie Huawei LUNA2000-215 kWh.

El lanzamiento se realizó en el Polo Industrial Ezeiza, donde se implementará un sistema renovable completo que combina generación, almacenamiento y eficiencia, con el objetivo de reducir el uso de la energía, fortalecer la autonomía frente a cortes y mejorar la calidad eléctrica optimizando la demanda, la potencia y la apreciabilidad de costos.

Sistema integral premium para la industria

El proyecto instalado en la empresa Unimers Argentina contempla un sistema fotovoltaico con tecnología de seguridad activa basada en inversores SUN2000 150 MG0, paneles solares sobre el techo de la fábrica, estaciones de paneles solares sobre los estacionamientos (car-port) que a su vez almacenan energía en un sistema diseñado para autoconsumo industrial incluyendo cargadores de autos eléctricos alineados con la tendencia en movilidad eléctrica.

Los equipos de Huawei instalados en la planta de Unimers.

Se suma el uso de la batería LUNA2000-215 kWh como elemento clave para:

Almacenar energía generada en horas de sol para uso nocturno o en cortes de suministro eléctrico.

Reducir la potencia contratada para evitar las penalidades que conlleva superar los límites de uso.

Sustituir generadores eléctricos tradicionales (gas o diésel), maximizando la eficiencia y sustentabilidad.

Un producto con tecnología de punta y diseño modular

Según Huawei, la serie LUNA2000-215 kWh destaca por su capacidad de 215 kWh útiles y 108 Kw de potencia, una eficiencia de conversión del 91,3% y un sistema de refrigeración híbrida (líquido + aire) que reduce hasta un 30% el consumo de energía del sistema de refrigeración.

El equipamiento está diseñado para espacios de alta demanda como las industrias y centros comerciales ya que cuenta con una arquitectura escalable de hasta 20 unidades, sumando una capacidad total de 4 MWh.

Cuenta con un sistema de Enlace Térmico C2C, un sistema de protección activa que brinda protección completa en todos los niveles para garantizar la seguridad de los activos, la propiedad y las personas.

De izquierda a derecha: Ignacio Dapena y Juan Bonora, ambos de Huawei, junto a Yamil Haye de Unimers.

Energía y ahorro

Huawei explica que cada pack de baterías tiene un optimizador de energía 2.0 incorporado con una topología de equilibrio bidireccional para mejorar la eficiencia del sistema y lograr un equilibrio activo en tiempo real, sin restricciones de carga ni descarga. De esta manera, se supera el efecto short-board y se aumenta la energía utilizable en un 2% durante el ciclo de vida.

Cuenta con un PCS trifásico de cuatro cables, sin necesidad de transformador de aislamiento. Sin reemplazo de refrigerante durante 10 años, con ahorro de costes de operación y mantenimiento.

“Argentina tiene un gran potencial para la adopción de energías renovables en la industria y con este sistema damos respuesta a esta necesidad de eficiencia. Esto no es un experimento, es una apuesta concreta a la modernización, la confiabilidad y la competitividad. Es una primera batería industrial-comercial de 215 kWh que puede almacenar excedentes de energía solar y permite ser autosuficiente ahorrando energía, dejando de lado sistemas viejos y dando una continuidad operativa. El Polo Industrial Ezeiza es un ejemplo de instalación para aquellas empresas que buscan gestionar su consumo, reducir su huella de carbono y evitar sobrecostos por picos de demanda” afirmó, Ignacio Dapena, Digital Energy Director para Huawei Argentina, Paraguay y Uruguay.

Por su parte, Yamil Haye, presidente de Unimers, detalló que la nueva instalación con tecnología de Huawei permitirá cubrir el 95% del consumo energético de la planta. “Ya está funcionando y vamos al 95%. No decimos el 100% porque estamos todavía colgados de la red, pero podríamos pasar al 100%. Empezamos ya a no consumir más kilowatts de la red”.

En ese sentido, Haye destacó el ahorro en costo energético que permite esta clase de solución, al reducir la dependencia y el consumo de la red de suministro eléctrico. Por otra parte, destacó que -según el precio de la energía eléctrica en cada locación- una empresa sería capaz de recuperar la inversión en un sistema de esta clase en entre 3 y 5 años.

Al respecto, debe considerarse que las baterías tienen una vida útil especificada de unos 15 años.