El comercio electrónico está en evolución hacia el Quick Commerce con entregas cada vez más veloces, capaces de resolver una compra en el mismo día o incluso en cuestión de horas. Pero lejos de tratarse simplemente de acelerar el transporte, el modelo exige una operación integrada: inventario disponible, preparación ágil de pedidos y una logística de última milla que cumpla esa promesa.

En Argentina, la tendencia gana terreno en los grandes centros urbanos y en categorías de alta rotación, aunque el país todavía se encuentra por detrás de mercados más desarrollados. Según Eliana Buján, Chief Operations Officer de Infracommerce, hoy el e-commerce representa cerca del 6% del consumo privado local, frente a casi un 20% en Estados Unidos.

Sin embargo, la ejecutiva remarca que estas soluciones ya empiezan a ganar terreno en categorías como moda y belleza, especialmente en la compra de regalos, y que la posibilidad de acceder a entregas cada vez más rápidas está modificando los hábitos de consumo: muchas personas esperan hasta último momento para comprar porque saben que van a recibir el producto a tiempo. “La velocidad deja de ser un diferencial para convertirse en un factor cada vez más decisivo a la hora de elegir una marca”, sostiene.

Para Agustín Perrota, CEO de la plataforma de e-commerce Tucán, el fenómeno responde a un cambio más profundo en el comportamiento del consumidor, que ya espera simplicidad, rapidez y coherencia entre lo digital y lo físico. El empresario ejemplifica esa brecha con situaciones cotidianas: comprar unas zapatillas online estando a metros de una tienda física y que la entrega figure a 15 días con un costo elevado, o necesitar un analgésico con urgencia y que la logística no acompañe esa necesidad. Ahí, dice, se abre una oportunidad concreta para las empresas: cerrar la distancia entre la promesa digital y la capacidad operativa real, y transformar la experiencia en algo consistente sin importar el canal.

Le velocidad de entrega es un factor clave para ganar clientes online, según los expertos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Quick Commerce: el costo de no adaptarse

Las compañías que todavía no incorporaron esta lógica están dejando pasar compras impulsadas por la necesidad inmediata del consumidor. Buján cita un dato de peso: 8 de cada 10 compradores abandonan su compra si no encuentran la opción de envío que esperan. Además, según explica, se desaprovecha una herramienta clave para aumentar la recurrencia: en algunos casos que maneja Infracommerce, este tipo de soluciones llegó a representar hasta el 25% de las ventas.

La velocidad, coinciden ambos entrevistados, solo genera valor cuando va acompañada de cumplimiento. Buján cita cifras de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE): 3 de cada 4 compradores no vuelven a comprarle a una marca si no confían en su logística de entrega y devoluciones. Perrota lo plantea en términos de incertidumbre: la entrega rápida mejora la experiencia porque reduce la ansiedad del cliente, que no solo quiere comprar, sino entender cuándo y cómo va a recibir su pedido. Cuando esa promesa se sostiene en el tiempo, se refuerza la confianza y aumenta la recurrencia; la fidelización, señala, se construye a partir de consistencia.

Más cerca del cliente

Perrota pone el foco en la logística de proximidad como condición para sostener promesas de entrega cada vez más exigentes: no alcanza con tener un buen eCommerce si el pedido sale desde un depósito alejado del consumidor. Mientras muchas marcas avanzan hacia dark stores dedicadas exclusivamente al canal online, el CEO de Tucán plantea una alternativa complementaria: las “light stores”, puntos de venta físicos que también funcionan como centros de preparación y despacho de pedidos online, aprovechando la red existente.

Por su parte, Buján describe cómo la tecnología de Infracommerce permite identificar si un producto está disponible en alguna tienda de la cadena, reservarlo y coordinar la entrega en el domicilio del cliente en pocas horas.

Las entregas veloces, en pocas horas, permiten a los negocios diferenciarse de su competencia. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Las categorías que lideran

Alimentos, farmacia, belleza y consumo masivo aparecen entre las categorías con mayor potencial, según ambos especialistas. Buján destaca además el crecimiento de la perfumería: Argentina fue el mercado de belleza que más creció a nivel global en el primer semestre de 2025, y las fragancias ya representan el 65% de las ventas de belleza en la región. Perrota, por su parte, subraya que la gastronomía fue pionera en instalar el estándar de inmediatez, y que esa misma exigencia se traslada hoy a farmacias, supermercados, indumentaria y mascotas.

Ambos coinciden en que el consumo online evoluciona hacia un modelo más inmediato y conveniente. Buján señala que casi 9 de cada 10 compradores considera crítico contar con trazabilidad en tiempo real, y que la postventa (con cambios y devoluciones ágiles y omnicanales) se convirtió en una oportunidad de negocio, ya que más de la mitad de esas solicitudes terminan en un cambio antes que en un reembolso. Perrota plantea que el estándar de servicio ya no lo define cada comercio de manera aislada, sino el consumidor, que compara cada experiencia contra las mejores que vive a diario. Las marcas que logren adaptarse, coinciden, estarán mejor posicionadas para liderar los próximos años.