Los pequeños comerciantes que venden sus productos por ecommerce como Mercado Libre que buscan reducir su carga tributaria al vender productos podrían encontrar una alternativa en México en el Régimen Simplificado de Confianza, RESICO.

De acuerdo con información difundida por Mercado Libre México, este esquema está disponible para personas físicas con ingresos anuales de hasta 3.5 millones de pesos y ofrece tasas de ISR que van del 1% al 2.5% sobre los ingresos.

El ecommerce señaló en su sitio web que el RESICO es actualmente “el régimen más elegido por pequeños negocios porque ofrece tasas de ISR que van del 1% al 2.5% sobre los ingresos, sin necesidad de llevar contabilidad formal ni deducir gastos” . Para acceder a este esquema es necesario contar con e.firma activa, emitir facturas electrónicas y mantenerse al corriente ante el SAT.

Pago de impuestos por ventas en Mercado Pago Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué regímenes fiscales pueden usar los pequeños negocios?

Además del RESICO, Mercado Libre México destacó que existe el Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales, dirigido a personas físicas que realizan actividades comerciales sin límite de ingresos.

En este caso, los contribuyentes pueden deducir gastos para calcular el Impuesto Sobre la Renta (ISR), lo que puede ser una ventaja para negocios con costos operativos elevados.

La empresa explicó que ambos esquemas tienen características y obligaciones distintas, por lo que la elección dependerá del tamaño y necesidades de cada negocio.

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Entre las principales características de cada régimen destacan:

RESICO: tasas de ISR de entre 1% y 2.5% sobre ingresos.

No requiere llevar contabilidad formal.

Permite tributar con ingresos de hasta 3.5 millones de pesos al año.

Requiere e.firma activa y emisión de CFDI.

Actividades Empresariales y Profesionales: no tiene límite de ingresos.

Permite deducir gastos para calcular el ISR.

Exige declaraciones periódicas de ISR e IVA.

Puede implicar obligaciones adicionales si existen empleados.

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¿Qué diferencia existe entre vender en una tienda física y hacerlo mediante plataformas digitales?

Mercado Libre México explicó que una de las diferencias más importantes está en la forma en que se administran y reportan los impuestos. Mientras que en una tienda física el propio negocio calcula y presenta sus declaraciones fiscales, en las plataformas digitales existe un sistema de retenciones sobre las ventas realizadas.

“La diferencia principal al pagar impuestos en tienda física versus plataformas digitales está en quién declara y cómo se retienen los impuestos”, detalló la compañía.

Además, señaló que las obligaciones fiscales, el régimen aplicable y las posibilidades de deducción pueden variar dependiendo del canal de venta utilizado.

Para los emprendedores que venden tanto en establecimientos físicos como en plataformas digitales, conocer estas diferencias puede ayudar a elegir el esquema fiscal más conveniente y evitar problemas de cumplimiento ante el Servicio de Administración Tributaria, SAT.