Hace no tanto tiempo, el trabajo de un abogado estaba marcado por pilas de expedientes, largas horas de lectura, redacción de contratos y búsquedas manuales de jurisprudencia. Ese escenario empezó a quedar atrás: la inteligencia artificial (IA) se abre paso en la Justicia argentina y ya comienza a transformar la rutina de los estudios jurídicos dentro de nuestro país.

En apenas tres años, la adopción de la IA en las áreas legales de las empresas pasó del 11% al 75%, según el último Reporte sobre los Departamentos Legales de Argentina 2025, elaborado por el Estudio Marval O’Farrel Mairal. En este contexto de aceleración tecnológica, dos compañías -Unitech y Thomson Reuters- presentaron en el país soluciones de IA jurídica diseñadas específicamente para abogados, estudios y organismos judiciales.

Soluciones especializadas ya empezaron a integrarse a expedientes, contratos y litigios, con impacto directo en estudios jurídicos y organismos judiciales. Fuente: Shutterstock Shutterstock

De acuerdo con el informe, basado en más de 100 líderes legales de grandes empresas que operan en la Argentina, la IA ya ocupa un rol central en la gestión jurídica corporativa. Herramientas como ChatGPT, Microsoft Copilot y Gemini de Google -entre otras- se utilizan para automatizar tareas repetitivas, revisar documentos, investigar y analizar contratos, lo que permite liberar tiempo para otro tipo de actividades más complejas y orientadas al negocio.

IURIX Mind Flow, la IA multiagente que redefine el trabajo legal

“La justicia argentina necesita herramientas que no solo digitalicen, sino que también simplifiquen, automaticen y potencien la toma de decisiones”, destaca Lautaro Carmona, CEO de la software factory Unitech, en el marco del lanzamiento de IURIX Mind Flow, su nueva solución de Inteligencia Artificial Multiagente aplicada a la gestión judicial electrónica.

A diferencia de los chats genéricos, l a plataforma de IA multiagente opera como un “expediente cognitivo”, donde distintos agentes inteligentes colaboran entre sí y automatizan actividades concretas del operador judicial. En palabras de Carmona, “el sistema trabaja integrado al expediente, evitando copiar y pegar documentos en herramientas externas y asegurando que las respuestas se generen con contexto real y controlado. En definitiva, su diferencial está en combinar IA de última generación con arquitectura multiagente, ingeniería de contexto y una integración nativa al trabajo cotidiano de la Justicia”.

La información que se carga en el sistema queda “anclado” en el expediente y en fuentes habilitadas por cada organismo, un punto clave en un contexto donde la confidencialidad es uno de los principales desafíos señalados por los departamentos legales.

En cuanto a su base de datos, desde Unitech explican que Iurix Mind Flow se alimenta principalmente del “universo documental del sistema de gestión de expedientes judiciales sobre el que se lo integre y -cuando el organismo lo habilita- puede alimentarse también de otras fuentes institucionales relevantes”.

Thomson Reuters apuesta por la inteligencia artificial legal en Argentina

Otra de las empresas multinacionales que detectó esta necesidad fue Thomson Reuters. En noviembre de 2025, la compañía eligió a la Argentina como el primer mercado de habla hispana para lanzar CoCounsel Core, su solución de IA generativa de nivel profesional orientada al sector legal. La herramienta busca optimizar flujos de trabajo, como la preparación de litigios, la revisión de contratos, la elaboración de resúmenes, líneas de tiempo y borradores de documentos legales, con el foco puesto en acelerar las tareas legales y aumentar la productividad.

“Como ha sido específicamente entrenada con datos y terminología legal, garantiza una mejor comprensión de la investigación y los hechos legales, lo que permite acelerar el proceso de análisis, redacción y armado de estrategias con mayor precisión”, manifiesta Rodrigo Hermida, vicepresidente de Legal Professionals LatAm, Thomson Reuters en conversación con este medio.

Con una inversión de más de u$s 200 millones anuales, la compañía ha destinado todos sus esfuerzos en el lanzamiento de esta plataforma que arroja citas de fuentes, necesarias para validar la información y asegurar la transparencia. Así, Thomson Reuters se integra en la expansión internacional en idiomas locales en países específicos de Europa, Latinoamérica, Asia y Oceanía.

En cuanto a la privacidad de datos, CoCounsel Core se encuentra respaldado por servidores dedicados y certificados bajo los más altos estándares de seguridad, como la ISO/IEC 42001:2023. En este sentido, Hermida explica que se han implementado “controles rigurosos para asegurar que la información confidencial de los clientes permanezca protegida y nunca se utilice para generar resultados accesibles a terceros”.

Con soluciones cada vez más especializadas, grandes inversiones y una adopción acelerada, la IA empieza a redefinir la práctica del derecho en la Argentina. Lejos de reemplazar a los abogados, las nuevas plataformas buscan potenciar su trabajo, reducir tareas repetitivas y reforzar el rol estratégico del área jurídica, tanto en el sector privado como en la Justicia.