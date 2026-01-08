La sueca MONDO, una joven marca de audio lifestyle fundada en 2023, eligió el escenario de CES 2026 en Las Vegas para oficializar su desembarco en los Estados Unidos y América latina. El movimiento marca el inicio de una expansión global que combina tecnología, diseño y cultura, con foco en comunidades creativas y escenas musicales locales.

En el centro de esa estrategia aparece un socio clave: Bizarrap, que se incorpora como Innovation Partner de la compañía. El productor argentino, una de las figuras más influyentes de la música contemporánea, aporta su experiencia de estudio y escenario para intervenir en cómo se conciben, se prueban y se refinan los nuevos productos de la marca sueca.

Bizarrap, nuevo Innovation Partner de MONDO

La alianza entre Bizarrap y MONDO no nació como un acuerdo clásico de publicidad, sino del uso orgánico que el productor hacía de los auriculares de la marca en su día a día. Primero se lo vio con productos MONDO en una campaña con Adidas y luego en la BZRP Music Session #0/66 con Daddy Yankee, donde los cascos tuvieron un fuerte protagonismo. Desde ahí, la relación evolucionó hacia una colaboración formal.

Como Innovation Partner, Bizarrap trabajará en el cruce entre desarrollo de producto, performance sonora y visión creativa de largo plazo. Su rol incluye aportar feedback desde el uso real en estudio, pensar casos de uso en vivo y participar en la definición de nuevos formatos donde convergen sonido, tecnología y cultura. MONDO busca que la mirada artística tenga peso directo en las decisiones de ingeniería y diseño.

En paralelo, la elección del productor refuerza el vínculo de la marca con la escena latina. Bizarrap acumula miles de millones de reproducciones, cuatro Latin Grammy Awards y varios Récords Guinness, además de colaboraciones con artistas de América latina, los Estados Unidos y Europa. Sus sesiones se consolidaron como un formato propio y lo posicionan como un puente natural entre distintos mercados y públicos.

Auriculares over-ear de MONDO con diseño transparente, parte de la nueva línea de audio premium. Mondo

Cómo será el desembarco de MONDO en la Argentina y la región

El plan de expansión de MONDO combina presencia global y despliegue local. La marca ya comenzó a lanzar el año pasado su lineal de productos en la Argentina, Chile, México y España, con una oferta que incluye auriculares modelo over ear, modelos freestyle y parlantes en dos tamaños: Medium y Large.

En la Argentina, la primera etapa se apoyó en la venta 100% online, a través del sitio exclusivo de la marca y de una tienda oficial en Mercado Libre. Además, se habilitó un pre-registro en la web local que permitió acceder a una preventa exclusiva, con stock limitado de productos a partir del 27 de noviembre del año pasado, replicando la lógica habitual de las marcas de nicho que buscan construir comunidad alrededor de cada lanzamiento.

La propuesta de MONDO se posiciona en el segmento de audio lifestyle premium, con productos que viven en la intersección de sonido, diseño, moda y cultura. La compañía combina la precisión escandinava con la energía de las comunidades creativas locales para desarrollar equipos pensados para personas que viven el sonido como parte central de su identidad. El concepto “OWN YOUR SOUND” funciona como manifiesto de marca y como mensaje de empoderamiento a través del audio.

CES 2026, nuevos productos y la estrategia detrás de MONDO

El debut de MONDO en CES 2026 aparece como primer capítulo visible de su expansión en los Estados Unidos y América latina. Desde Las Vegas, la compañía presenta una gama de productos que incluye nuevos auriculares con cancelación activa de ruido y un altavoz compacto, desarrollados sobre la base de innovación de sonido sueca y diseño modular. Los equipos están pensados para la personalización, el uso diario y una relevancia cultural de largo plazo.

La presencia en la feria se complementa con un movimiento simbólico: un show privado de Bizarrap en Hakkasan Studio, en Las Vegas, que funciona como la primera activación oficial de MONDO en los Estados Unidos. La marca busca crecer más desde experiencias impulsadas por la música, con proyectos liderados por artistas, lanzamientos limitados, iniciativas comunitarias y acuerdos minoristas seleccionados, que desde el marketing masivo tradicional.

En su manifiesto, MONDO se define como inspiración, relevancia, metamorfosis y cercanía. No intenta estar en todas partes, sino en los espacios donde se generan conversaciones culturales nuevas. No se limita a seguir tendencias, sino que busca impulsarlas invitando a artistas y comunidades a desarrollar la marca desde dentro. Esa lógica explica tanto la alianza con Bizarrap como el foco en mercados donde la música urbana y el consumo de tecnología conviven como parte de la misma escena.