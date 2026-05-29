III Guerra Mundial: los únicos dos países latinos que quedarían en pie, según la IA (Fuente: ChatGPT - creada con IA).

Un país latino levanta uno de los hoteles más enormes de Latinoamérica: mide 1.200 hectáreas y competirá con los lujosos resorts de Dubái

La inquietud respecto a la posible ocurrencia de una Tercera Guerra Mundial emerge con frecuencia en las discusiones públicas. En este marco, la inteligencia artificial (IA) ha brindado su análisis sobre los países latinoamericanos que podrían estar mejor posicionados para enfrentar un escenario crítico, considerando su geografía, recursos y ubicación estratégica.

En este contexto, ChatGPT (modelo de IA) analiza diversos aspectos, tales como la proximidad a zonas de conflicto, la capacidad de producción alimentaria y de recursos hídricos, la matriz energética y las instituciones. Este estudio, aunque especulativo y sujeto a discusión, identifica a Chile y Uruguay como las naciones con mayores probabilidades relativas de preservar su estabilidad.

Tercera Guerra Mundial: los 2 países que, según la IA, sobrevivirán

De acuerdo con la simulación efectuada mediante el modelo ChatGPT, los países que presentan la mayor probabilidad relativa de estabilidad institucional y social son Chile y Uruguay.

Chile , la cordillera de los Andes, la extensa línea costera del Pacífico Sur y la baja densidad poblacional en el extremo sur facilitan rutas de matriz energética integra hidroeléctrica, solar y eólica. En, la cordillera de los Andes, la extensa línea costera del Pacífico Sur y laen el extremo sur facilitan rutas de abastecimiento y zonas de refugio; suintegra hidroeléctrica, solar y eólica.

Uruguay se distingue por su estabilidad política, población reducida, agua dulce y alta participación de energías limpias, además de mantener un perfil internacional moderado.

III Guerra Mundial: los únicos dos países latinos que quedarían en pie, según la IA.

El razonamiento central combina la baja visibilidad como objetivo militar, la sólida disponibilidad de agua y alimentos, redes eléctricas con un fuerte aporte renovable y una posición geográfica alejada de los focos principales.

Se enfatiza que se trata de una simulación orientativa desarrollada con ChatGPT, la cual es útil para debatir sobre posibles escenarios, mas no para prever el futuro.

Factores clave que la IA evalúa al seleccionar a los países sobrevivientes

De acuerdo con el análisis del modelo, los siguientes criterios fueron determinantes para la identificación de Chile y Uruguay: