De Buenos Aires a Silicon Valley: así es Humand, la app que está revolucionando las empresas de todo el mundo

Crear una app que permita centralizar todos los procesos de RR.HH. -desde pedir vacaciones hasta levantar tickets- y sea tan eficiente para que hoy en día la utilicen más de 1 millón de empleados no es tarea fácil. Pero dos argentinos se adentraron en este gran desafío y le dieron forma a una plataforma que promete transformar la comunicación interna y la gestión de recursos humanos en empresas de todo el mundo.

Se trata de Humand, una aplicación que fue incorporada por compañías como Techint, Swiss Medical, River Plate, Miniso, OXXO y Siemens, además de una extensa lista de importantes unicornios.

La idea de crear un sistema como este vino de Nicolás Benenzon y Gerónimo Figueroa; dos jóvenes argentinos a quienes les surgió la iniciativa luego de que ambos detectaran una "necesidad crítica" en las empresas con trabajadores operativos: "La comunicación interna estaba prácticamente rota" , explica Benenzon, CEO y Cofundador de Humand.

El desafío que dio origen a Humand

Los comienzos de esta exitosa empresa argentina se remontan a 2019, cuando el Director de Recursos Humanos de ArcelorMittal Acindar los invitó a participar en una licitación para mejorar la comunicación interna de la planta que estaba atravesando graves dificultades. Aunque aún no habían constituido una empresa, les dieron solo 20 días para desarrollar una solución funcional.

En ese tiempo, los jóvenes argentinos crearon una red social interna con sistema de tickets que superó a plataformas como Facebook Workplace y Microsoft Yammer, obteniendo los derechos de propiedad intelectual y validando su visión.

De qué trata Humand, una plataforma integral para RR.HH.

La plataforma permite a los colaboradores pedir vacaciones, levantar tickets, hacer reclamos, chatear con compañeros, dar y recibir feedback, reconocer a otros, consultar el organigrama, atravesar su onboarding y mucho más, todo desde una sola app. "A diferencia de otras plataformas, Humand integra todos los procesos de RR.HH. en un solo lugar", destaca Benenzon.

Además de mejorar la experiencia del colaborador, Humand genera impactos medibles en la operación: "Un empleado puede ahorrar hasta 3 horas de trabajo por semana, reducir en un 30% los mails y el papeleo innecesario y disminuir en un 25% los costos de IT", detalla el CEO.

También se logró reducir en un 34% el tiempo que tarda un colaborador en obtener actualizaciones, multiplicar por 2.6 la comunicación productiva en los equipos y por 2.3 la productividad de los equipos de RR.HH.

De Argentina al mundo

En 2020, la pandemia aceleró la implementación de Humand, convirtiéndose en el único canal digital para más de 3000 empleados.

En 2021, los fundadores se mudaron a México y en seis meses cerraron más de 30 contratos. En 2022, fueron aceptados por Y Combinator (YC), la aceleradora de startups más prestigiosa del mundo, que se convirtió en su primer inversor.

En su primera ronda de inversión, se sumaron fundadores de Dropbox, Lyft, Rappi, y unicornios como Mural, Vercel, Webflow y Decentraland, recaudando u$s 2,5 millones y posicionándose como la startup de mayor crecimiento en su camada de YC.

Efectividad y un futuro global

"El 84% de nuestros clientes afirma que Humand mejora la rapidez de las respuestas, y también vemos un impacto directo en las personas: un 300% de aumento en el engagement y un 10% más de retención de talento", concluye Benenzon.

Desde su origen, Humand fue pensada como una compañía global con un claro objetivo: llevar la propuesta a más rincones del mundo. "Nos inspira demostrar que una startup nacida en Latinoamérica puede competir de igual a igual con gigantes internacionales".

"Queremos seguir escalando, innovando y acompañando a cada vez más empresas en el desafío de transformar la comunicación interna y la experiencia de sus colaboradores. Y, por supuesto, continuar duplicando nuestras proyecciones año tras año", concluye Benenzon.