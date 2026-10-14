TCL presentó en la Argentina su tecnología SQD-Mini LED con el C7L, un televisor que la compañía define como lo más alto de su catálogo en calidad de imagen. De hecho, es la primera vez que esta tecnología llega al mercado local y el equipo está disponible en versiones de 75 y 98 pulgadas.

El C7L parte de la evolución del Mini LED. Combina la tecnología Super Quantum Dot de TCL con un sistema de atenuación local por zonas y un filtro de color llamado Ultra Color Filter. Según detalla la compañía, alcanza un brillo máximo de hasta 3.000 nits y una cobertura del 100% del espacio de color BT.2020, el estándar de los televisores UHD. El panel tiene resolución 4K y una tasa de refresco nativa de 144 Hz, con un diseño de marcos ultradelgados y una pantalla de baja reflexión para ver bien con distintos niveles de luz.

Qué es el SQD-Mini LED, según TCL

Para explicar qué diferencia a este televisor, Gustavo Vazquéz Gastaldi, gerente comercial y de marketing de TCL Argentina, empezó por señalar que “Mini LED habla de la red de iluminación: es la cantidad de LEDs que tiene el panel por detrás”, explicó. Y subrayó que no todos los equipos son equivalentes: “Lo que tratamos de transmitir es que no todos los Mini LED son iguales. Nuestros paneles tienen más de mil LEDs por detrás”.

Esa retroiluminación se controla por zonas de atenuación (local dimming): sectores de la pantalla cuya luz se enciende, se reduce o se apaga de manera independiente según la imagen. Según TCL, el televisor SQD-Mini LED C7L cuenta con hasta 2.000 zonas en su versión de 98″. La compañía asegura que esto reduce el efecto halo (el resplandor que aparece alrededor de objetos brillantes sobre fondos oscuros, como subtítulos o gráficos deportivos) y mejora el contraste, con negros más profundos y blancos más brillantes.

El nuevo TCL C7L de 98 pulgadas.

El color depende de otra tecnología. “El panel QLED se ocupa de los colores: su nitidez y su densidad”, describió el ejecutivo de TCL, quien indicó que los quantum dots, o puntos cuánticos, son las partículas del panel que definen la pureza de esos colores.

El salto del TV C7L está en el “Super” de SQD. TCL rediseñó las partículas y la estructura de Quantum Dot para lograr una transmisión de luz más uniforme y mayor pureza en el rojo, el verde y el azul.

El resultado, según TCL, es una cobertura del 100% del espacio de color BT.2020, el estándar de referencia para los televisores UHD.

Procesador, sonido y gaming

La imagen se completa con el procesador TSR AiPQ, que integra cuatro motores de inteligencia artificial: uno para el contraste, otro para el color, otro para la nitidez y otro para el movimiento. “Hoy en día, la calidad de las imágenes está muy ajustada por software”, apuntó Vazquéz Gastaldi. “Este procesador logra, por ejemplo, anticiparse a la imagen que viene y ya va haciendo un juego con los píxeles para que se vea mejor”.

En audio, el C7L tiene un sistema Hi-Fi afinado por Bang & Olufsen, con compatibilidad con Dolby Atmos y DTS:X. Además, incorpora Dolby Vision y Google TV, con acceso a las principales plataformas de streaming, Chromecast integrado y compatibilidad con AirPlay 2.

El perfil gamer es otro de los puntos fuertes. Además de los 144 Hz nativos, la tecnología DLG permite llegar hasta 288 Hz bajando la resolución. El televisor cuenta con cuatro puertos HDMI 2.1 y es compatible con AMD FreeSync Premium Pro.

Los televisores TCL C7L también ofrecen alto rendimiento para gaming.

Lanzamiento, tamaños y precios

TCL lanzó el C7L en versiones de 75 y el 98 pulgadas. El precio sugerido del modelo de 75″ es de $ 3.399.999, mientras que para el segundo es de $ 7.499.999.

En la Argentina, el tamaño de 98″ no es una novedad para la marca, que supo tener otros modelos de esas dimensiones e incluso llegó hasta las 115″.

Junto al C7L llegan dos modelos más. El A400U combina QD-Mini LED con 1.344 zonas de atenuación y hasta 2.500 nits de brillo HDR. Ya se consigue en 75″ a $ 2.999.999, y pronto llegará una versión de 65″.

El P7L, en tanto, es un QLED con Quantum Dot, compatible con Dolby Vision y Dolby Atmos, que se vende en 55″ ($ 1.099.999), 65″ ($ 1.449.999), 75″ ($ 2.299.999) y 85″ ($ 3.299.999).

La pantalla de 98 pulgadas, un espectáculo de alta tecnología.

TCL en el mercado argentino

Vazquéz Gastaldi calificó el año como “bueno”, en línea con lo esperado, y explicó que la estrategia de la marca está puesta en el valor más que en el volumen. “Además de mantener nuestro share de unidades, estamos muy enfocados en crecer en valor: en vender productos con Google TV, MiniLED y gran formato de pulgadas”.

Respecto de su participación en el mercado, el ejecutivo detalló que en unidades ronda los 17 o 18 puntos y que hay tres marcas que “están peleando el primer puesto”. En facturación, en cambio, la porción de TCL supera el 20%. “Ese es el número que más estamos mirando crecer”, afirmó.

Esa estrategia también se refleja en el mix de ventas. Según contó, antes los 32 y 43 pulgadas eran el 60% del volumen de la marca; hoy el de 32″ pesa menos del 10%, mientras que en el mercado general sigue representando cerca del 20%. “Antes tener un 75 pulgadas era algo impensado; hoy empieza a ser algo más habitual”, sostuvo.

Sobre por qué trajeron ahora el SQD-Mini LED, Vazquéz Gastaldi explicó que la lógica es la misma de siempre: “Nuestra idea siempre es tener la mayor tecnología, no hacerla tan de nicho, sino más accesible a la mayor cantidad de gente posible”. Y proyectó: hoy es una tecnología aspiracional, pero espera que “empiece a afianzarse” como ocurrió con el QLED, que “el cliente ya tiene incorporado y lo pide”.