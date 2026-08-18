En un contexto donde la inteligencia artificial (IA) se presenta como una herramienta crucial para la innovación empresarial, el costo de su implementación puede resultar un factor determinante. Uno de los aspectos más relevantes que emergen de este escenario son los tokens, que representan el costo del uso de estos modelos de IA.

Con el reciente lanzamiento de Glob.AI, una plataforma de servicios tecnológicos basada en IA, la compañía Globant busca ofrecer a las empresas una forma más eficiente y económica de acceder a esta tecnología.

Los tokens: un costo oculto en el uso de IA

Los tokens son unidades que midieron el consumo de recursos de IA y su adquisición puede impactar significativamente en el presupuesto de las empresas. El tradicional modelo de cobro por hora o por la cantidad de profesionales en un proyecto podría resultar en un alto consumo de tokens, generando gastos que a menudo no se contemplan desde el inicio. Al respecto, Martín Migoya, CEO y cofundador de Globant, afirmó: “La adopción tradicional de la IA dispara el consumo de tokens mucho más allá de lo que requiere un resultado eficiente.”

Glob.AI introduce un nuevo enfoque mediante sus AI Pods, que son unidades de servicio orquestadas por agentes de IA y supervisadas por expertos. Este modelo permite a las empresas acceder a servicios de IA de calidad empresarial sin la carga del costo horario, pagando exclusivamente por el output o el consumo real. Así, el servicio se vuelve más claro y transparente, reduciendo la posibilidad de desperdiciar recursos en un proceso que podría optimizarse.

Este modelo permite a las empresas acceder a servicios de IA de calidad empresarial. Shutterstock

Estrategias para optimizar el consumo de tokens en IA

Para las empresas, las estrategias para optimizar el consumo de tokens se vuelven fundamentales. Con Glob.AI, la clave radica en la utilización de procesos bien definidos y repetibles, que garantizan no solo mayor efectividad, sino también un ahorro considerable en el uso de tokens. Los AI Pods operan bajo un esquema diseñado para maximizar la productividad, prometiendo al menos un 30% más de eficiencia en comparación con enfoques tradicionales.

Estos AI Pods ofrecen un acceso flexible y adaptado al contexto de cada empresa, permitiendo la soberanía y gobernanza total sobre qué modelos utilizan y dónde se ejecutan. Además, la implementación de una Token Vault asegura que el consumo de tokens quede claramente documentado y que se acumule el conocimiento institucional de la empresa a lo largo del tiempo.

El impacto que esta metodología puede tener en las organizaciones es significativo, ya que ajusta los costos a los resultados reales obtenidos. A medida que las empresas continúan buscando adoptar la IA de manera más efectiva, estas estrategias de optimización se vuelven cada vez más relevantes en el discurso empresarial y tecnológico.

El futuro de la inteligencia artificial en las empresas

La tendencia hacia modelos de negocio alineados con resultados y no con esfuerzos, es una señal del futuro de las industrias. La transformación digital y el diseño de experiencias de cliente son cada vez más importantes y demandan una infraestructura que pueda adaptarse rápidamente a cambios constantes. Globant, al implementar su modelo de AI Pods, se posiciona a la vanguardia de esta evolución.

A medida que el uso de IA se vuelve más común entre las empresas, el desafío del costo seguirá siendo un factor central. La implementación de AI Pods y el enfoque en la optimización del consumo de tokens representan no solo una solución para reducir gastos, sino también una forma de fomentar la innovación empresarial y la productividad. En este escenario, las empresas argentinas tienen la oportunidad de adaptarse a un entorno competitivo global donde la IA juega un papel protagónico.