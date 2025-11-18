En esta noticia Celulares NFC accesibles: más alternativas de Motorola

La tecnología NFC convierte al celular en una billetera desde donde realizar pagos sin contacto, ya sea una comprar un café como para pagar el transporte público, permitiendo además acreditar las recargas de tarjetas como la SUBE.

Como ocurrió con otras tecnologías innovadoras que en principio eran de gama alta, los celulares con NFC se fueron popularizando, algo que se traduce en poder comprarlos a precios accesibles.

Por ejemplo, el fabricante Motorola tiene en el país el Moto G15, que se destaca por ser el smartphone más económico de la marca en contar con la tecnología NFC: la versión con 128 GB de almacenamiento tiene un precio de $ 299.999; mientras que la de 256 GB asciende a $ 349.999. En ambos casos, es posible pagarlos en hasta 6 cuotas sin interés, con bancos seleccionados, en la tienda oficial.

Con terminaciones en cuero vegano, los Moto G15 cuentan con Android 15, un procesador octa core, 4 GB de RAM física y RAM Boost hasta 12 GB.

Se destaca su pantalla Full HD+ de 6,7″, que ofrece modo Brillo alto (hasta 1.000 nits) para una mejor visualización en cualquier condición de luz.

Motorola afirma que los usuarios pueden tomar fotos hermosas y vibrantes sin importar la hora del día con un sistema de cámara de 50MP con IA, Night Vision Automático y lente ultra wide. Posee una batería de 5.200 mAh con carga TurboPower. Así como en todos los celulares Motorola, el cargador y el cable vienen incluidos en la caja.

Además del Moto G15, el fabricante de celulares ofrece otros modelos más sofisticados que cuenta también con la función NFC:

Moto G35 5G

El Moto G35 5G es otro de los celulares con NFC de Motorola. Cuenta con una pantalla de 6,7′' con una frecuencia de actualización de 120Hz, además de un nivel de brillo de 1.000 nits y Display Color Boost, que mejora el contraste y los colores de la pantalla.

Ofrece 256 GB de almacenamiento y hasta 8 GB de memoria con RAM Boost. Cuenta con una batería de 5.000 mAh y carga rápida de 18W.

El Moto G35 5G posee un sistema de cámara de 50MP, una ultra gran angular de 8 MP y cámara selfie de 16 MP.

Tiene un precio de $ 399.999 en hasta 6 cuotas sin interés (con bancos seleccionados).

Moto G56 5G

El Moto G56 5G no es sólo otro celular con NFC. Combina potencia con durabilidad “de grado militar” -según afirma Motorola-, sumando cámaras premium y autonomía. Todo, a un precio conveniente: $ 549.999, con posibilidad de pagarlo en hasta 6 cuotas sin interés.Este equipo cumple con los estándares militares MIL-STD-810H10, además de certificaciones IP68 e IP6915. Equipado con un procesador MediaTek Dimensity 7060, ofrece 8 GB de RAM física, expandible hasta 24 GB a través de RAM Boost.

Promete tomar fotos vibrantes con cualquier luz utilizando un sistema de cámara Sony LYTIA™ 600 de 50 MP y otra gran angular de 8 MP. La cámara selfie es 32 MP.

Posee una batería de 5.200 mAh y carga TurboPower de 30W.