PlayStation 5 resuelve su principal problema, pero hay una trampa

Ahora que tiene más de un año, la PlayStation 5 (PS5) es prácticamente una consola sólida que ha tenido una serie de actualizaciones para hacer que sea más estable, más rápida y que desbloquee funciones adicionales.

El único inconveniente que los jugadores pensaron que tenía la consola era el almacenamiento. Los propietarios de la consola no podían aumentar la capacidad de almacenamiento principal.





Sony resolvió el problema y lanzó un software beta que permite a algunas personas aumentar la capacidad del almacenamiento principal utilizando una unidad de almacenamiento en estado sólido: un SSD M.2 rápido de cuarta generación. De esta manera se permitió una actualización de almacenamiento.



¿Qué es una SSD M.2?

Los dispositivos SSD M.2 son unidades de estado sólido de alta velocidad que los jugadores de PS5 pueden usar para aumentar la capacidad de almacenamiento de sus consolas PS5 o PS5 edición digital (se requiere compra por separado).

¿Por qué se debe agregar una SSD M.2 a la PS5?

Una vez instalada en la consola PS5, el almacenamiento de la SSD M.2 se puede utilizar para descargar, copiar e iniciar juegos de PS5 y PS4, así como las aplicaciones multimedia. Esto permitirá aumentar el espacio de almacenamiento disponible de la PS5. De esta forma los usuarios podrán mover libremente juegos entre el almacenamiento, un dispositivo de almacenamiento ampliado USB conectado y el almacenamiento SSD M.2 agregado.

Sin embargo no todo está resuelto: para que esto funcione se deben poseer las medidas correctas y cumplir con todos los requisitos de Sony.

Los SSD M.2 son la única forma de jugar juegos de PS5

Si bien los jugadores actualmente pueden conectar una unidad externa a la PlayStation 5 a través de USB, estos no son capaces de jugar juegos de PS5. Solo se pueden usar para jugar juegos de PS4. Esto quiere decir que no se pueden transferir juegos de PS5 a una unidad USB. Los juegos de PS5 deben almacenarse en el disco duro interno SSD de velocidad ultra alta de la consola para jugarlos

Solamente con SSD M.2 de gama alta se logra aumentar el espacio de almacenamiento para jugar juegos de PS5. Los usuarios podrán ampliar el almacenamiento en la unidad principal cuando finalmente llegue la actualización del sistema.

Solo admite una unidad

Es importante saber previamente que la consola solo admite una una unidad SSD M.2 compatible, a diferencia de lo que sucede con las computadoras.

Deben ser compatibles

Como se ha mencionado antes, no todas las unidades son rápidas y las unidades SSD están a la altura. Si el SSD es demasiado grande o si las medidas no son correctas, el SSD no será compatible con la PS5. El dispositivo no puede tener más de 22 mm de ancho y 11,25 mm de alto.

Problemas de enfriamiento

Y los usuarios también tendrán que instalar su propio disipador de calor en el dispositivo para mitigar cualquier problema de enfriamiento.