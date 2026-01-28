En esta noticia
En 2026, viajar por las rutas argentinas ya no significa desconectarse del mundo. Ahora, podrás tener internet de alta velocidad incluso en la Patagonia, la Puna jujeña, la ruta 40 o los caminos más remotos donde no llega ni el 4G.
Ya no habrá zonas sin cobertura: con una antena adecuada instalada en tu auto, camioneta o motorhome, mantenés Wifi estable para navegar, trabajar, ver mapas en tiempo real, streaming o hasta videollamadas mientras manejás.
¿Qué equipo necesito para tener internet en el auto?
Gracias a Starlink, el servicio de internet satelital de SpaceX, se podrá obtener internet en cualquier parte del país y no depender de la señal de datos móviles. De esta manera, con esta tecnología se consigue:
- Cobertura nacional casi total (más de 7.000 satélites en órbita baja).
- Velocidades de 50-250 Mbps, hasta 800 Mbps o gigabit en planes prioritarios con mejoras 2026.
- Funciona en movimiento, hasta 120 km/h o más con hardware adecuado.
- Perfecto para nómadas digitales, viajeros, camioneros, familias en rutas largas o emergencias en zonas rurales.
- Mejora la seguridad: GPS preciso, llamadas de emergencia y comunicación constante donde antes no había nada.
¿Cuánto cuesta tener internet en el auto?
Para tener internet en el auto, es necesario tener alguno de estos dos equipos de Starlink:
- Starlink Estándar V4: alcance de 297 metros, velocidad máxima de 250 MB, pesa 2,9 kg y el kit cuesta $ 500.000.
- Starlink Mini: compacta, consume poca energía (25-40 W), velocidades de 50-100+ Mbps, suficiente para la mayoría de usos en ruta. Costo de $ 189.000.
A su vez, es necesario contar con un plan de internet satelital de la compañía de Elon Musk:
- Itinerante 50 GB: $63.000 por mes (ideal para viajes esporádicos; datos pausables).
- Itinerante Ilimitado: $87.500 por mes (recomendado para uso frecuente o prolongado en ruta).
- Planes de Prioridad Móvil (para velocidades máximas en movimiento): desde $431.250 por 50 GB hasta cifras más altas por 1 TB o 5 TB (para uso intensivo o profesional).
Paso a paso, cómo instalar Starlink en tu auto
Lugar del montaje
Usá la app de Starlink (disponible en iOS/Android) para verificar obstrucciones. Buscá un techo plano (mínimo 60×60 cm) con vista despejada al cielo.
Montar la antena
- Antena plana permanente: perforá el techo siguiendo la plantilla (4 orificios), usa pernos de acero inoxidable, sella con silicona marina para evitar filtraciones. Inclina 8° hacia atrás para mejor drenaje. Recomendado en taller (2 horas aprox.).
- Antena Mini: usar un soporte de ventosa o magnético removible sin perforar.
Tendido del cable
Pasa el cable de 25 m por el chasis o burlete de puerta. Fijá con correas cada 30 cm. Protegé las juntas para evitar pellizcos o desgaste.
Alimentación eléctrica
- Consumo: 100-150 W (plana) o 25-40 W (Mini).
- Usá inversor de onda sinusoidal pura (mín. 1000 W) conectado a la batería del auto.
- Mejor opción: estación portátil de energía (litio, 1 kWh+) o paneles solares para autonomía de horas/días.
Conexión y configuración
Conectá el router de Starlink y la app te va a guiar para alinear el aparato. Se puede integrar el Apple CarPlat o Android Auto a través de cable USB-C para evitar interferencias.