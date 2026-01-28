En 2026, viajar por las rutas argentinas ya no significa desconectarse del mundo. Ahora, podrás tener internet de alta velocidad incluso en la Patagonia, la Puna jujeña, la ruta 40 o los caminos más remotos donde no llega ni el 4G.

Ya no habrá zonas sin cobertura: con una antena adecuada instalada en tu auto, camioneta o motorhome, mantenés Wifi estable para navegar, trabajar, ver mapas en tiempo real, streaming o hasta videollamadas mientras manejás.

¿Qué equipo necesito para tener internet en el auto?

Gracias a Starlink, el servicio de internet satelital de SpaceX, se podrá obtener internet en cualquier parte del país y no depender de la señal de datos móviles. De esta manera, con esta tecnología se consigue:

Cobertura nacional casi total (más de 7.000 satélites en órbita baja).

Velocidades de 50-250 Mbps, hasta 800 Mbps o gigabit en planes prioritarios con mejoras 2026.

Funciona en movimiento, hasta 120 km/h o más con hardware adecuado.

Perfecto para nómadas digitales, viajeros, camioneros, familias en rutas largas o emergencias en zonas rurales.

Mejora la seguridad: GPS preciso, llamadas de emergencia y comunicación constante donde antes no había nada.

¿Cuánto cuesta tener internet en el auto?

Para tener internet en el auto, es necesario tener alguno de estos dos equipos de Starlink:

Starlink Estándar V4: alcance de 297 metros, velocidad máxima de 250 MB, pesa 2,9 kg y el kit cuesta $ 500.000.

Starlink Mini: compacta, consume poca energía (25-40 W), velocidades de 50-100+ Mbps, suficiente para la mayoría de usos en ruta. Costo de $ 189.000.

A su vez, es necesario contar con un plan de internet satelital de la compañía de Elon Musk:

Itinerante 50 GB: $63.000 por mes (ideal para viajes esporádicos; datos pausables).

Itinerante Ilimitado: $87.500 por mes (recomendado para uso frecuente o prolongado en ruta).

Planes de Prioridad Móvil (para velocidades máximas en movimiento): desde $431.250 por 50 GB hasta cifras más altas por 1 TB o 5 TB (para uso intensivo o profesional).

Paso a paso, cómo instalar Starlink en tu auto

Lugar del montaje

Usá la app de Starlink (disponible en iOS/Android) para verificar obstrucciones. Buscá un techo plano (mínimo 60×60 cm) con vista despejada al cielo.

Montar la antena

Antena plana permanente: perforá el techo siguiendo la plantilla (4 orificios), usa pernos de acero inoxidable, sella con silicona marina para evitar filtraciones. Inclina 8° hacia atrás para mejor drenaje. Recomendado en taller (2 horas aprox.).

Antena Mini: usar un soporte de ventosa o magnético removible sin perforar.

Tendido del cable

Pasa el cable de 25 m por el chasis o burlete de puerta. Fijá con correas cada 30 cm. Protegé las juntas para evitar pellizcos o desgaste.

Alimentación eléctrica

Consumo: 100-150 W (plana) o 25-40 W (Mini).

Usá inversor de onda sinusoidal pura (mín. 1000 W) conectado a la batería del auto.

Mejor opción: estación portátil de energía (litio, 1 kWh+) o paneles solares para autonomía de horas/días.

Conexión y configuración

Conectá el router de Starlink y la app te va a guiar para alinear el aparato. Se puede integrar el Apple CarPlat o Android Auto a través de cable USB-C para evitar interferencias.