Starlink ofrece internet gratis: cómo activar el beneficio y cuáles son los requisitos. Foto: Shutterstock

Starlink, la empresa de internet satelital de SpaceX dirigida por Elon Musk, lanzó en enero de 2026 una atractiva promoción que permite a nuevos usuarios probar su servicio de internet de alta velocidad de forma gratuita.

Esta iniciativa está especialmente pensada para personas en zonas rurales, remotas o con conectividad limitada en Argentina, donde las redes tradicionales suelen ser inestables o directamente inexistentes.

Fuente: archivo.

¿Quiénes pueden acceder al internet gratis de Starlink?

Se trata de un período de prueba de 30 días de Starlink, en donde accedés al servicio completo sin pagar la suscripción mensual, con las mismas condiciones que un plan pago: navegación fluida, videollamadas, streaming en alta definición y conexión de múltiples dispositivos. La promoción está dirigida principalmente a:

Nuevos usuarios (personas que aún no tienen cuenta activa ni servicio contratado con Starlink).

Residentes en áreas con cobertura disponible (especialmente zonas rurales o con conectividad inestable).

Cualquier persona en Argentina donde el servicio esté activo, según el mapa de cobertura.

Requisitos para activar el mes gratis de internet Starlink

Para poder disfrutar del beneficio, debes cumplir con estos requisitos clave:

Ser un nuevo usuario sin cuenta previa en Starlink.

Contar con cobertura en tu zona (verifícalo en el mapa interactivo oficial).

Disponer de una dirección exacta de instalación con vista clara al cielo (sin obstrucciones como árboles o edificios altos).

Comprar el kit de hardware (antena, router y accesorios), ya que el período gratuito aplica solo al servicio mensual. El equipo se paga por separado (precios aproximados en Argentina: kit estándar desde $ 500.000, kit mini en promoción desde $ 150.000, más envío).

Tener un método de pago válido para activar la cuenta (aunque no se cobra el primer mes).

¿Cómo activar el internet gratis?

El proceso es 100% online y muy sencillo. Seguí estos pasos desde el sitio oficial:

Ingresa al sitio web oficial: www.starlink.com. Seleccioná la opción “Prueba de 30 días” o “Trial” disponible para nuevos usuarios. Ingresá tu dirección exacta donde se instalará el equipo para verificar la cobertura en el mapa interactivo. Si la zona tiene disponibilidad, hacé clic en “Pedir ahora” o “Solicitar”. Completá los datos solicitados para crear tu cuenta (nombre, email, método de pago). Confirmá el pedido del kit y espera la entrega (el servicio se activa al recibir e instalar el equipo). Ya podés disfrutar de los 30 días de internet satelital gratis

Cuando finalicen los 30 días, podés continuar con el plan de pago mensual que elijas o cancelar sin penalidades.