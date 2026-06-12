Cada vez más personas recurren a métodos caseros para intentar mejorar la señal de internet en el hogar.

El módem WiFi es un dispositivo fundamental en cualquier hogar, ya que provee conectividad a internet para celulares, televisores y computadoras. En los últimos tiempos, un truco casero viene circulando con fuerza en redes sociales y grupos de WhatsApp: colocar una moneda encima del aparato para mejorar la señal. Pero, ¿realmente funciona?

El truco de la moneda arriba del módem que muchos están probando

Los defensores de esta práctica afirman que el metal de la moneda puede funcionar como una especie de antena que estabiliza la distribución de la señal. De acuerdo con lo reportado por La Voz, la creencia popular sugiere que el metal podría contribuir a evitar fluctuaciones en el WiFi e incluso operaría como un disipador que regula la temperatura del equipo.

No obstante, existe una explicación más práctica subyacente a este fenómeno: ciertos módems son extremadamente ligeros y los propios cables tienden a moverlos o desubicarlos. En tales situaciones, la moneda actúa meramente como un peso que asegura la estabilidad del dispositivo, sin conexión alguna con la calidad de la señal.

Poner una moneda arriba del módem de WiFi: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo Fuente: IA

¿Funciona de verdad el truco de la moneda?

Los especialistas en redes y tecnología son contundentes: no hay evidencia científica que sustente que el uso de una moneda optimice la conexión a internet. La dimensión de una moneda es demasiado diminuta para influir de manera efectiva en las ondas de radio de 2,4 GHz o 5 GHz que emplea el WiFi, resultando en un impacto prácticamente nulo sobre la señal.

Además, los expertos advierten sobre dos riesgos concretos. Por un lado, si la moneda tapa las rejillas de ventilación del equipo, la temperatura sube, el rendimiento cae y la vida útil del dispositivo se reduce. Por otro, un objeto metálico sobre el emisor podría bloquear las ondas y generar zonas sin cobertura dentro del hogar, justo el efecto contrario al que se busca.

Poner una llave arriba del router del WiFi: para qué sirve y por qué lo recomiendan. Foto: Freepik

Qué hacer para mejorar el WiFi de verdad

Una serie de medidas concretas son recomendadas por los técnicos para optimizar la señal sin necesidad de recurrir a trucos caseros: