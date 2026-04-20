El fabricante Huawei innova en el ámbito de los smartphones plegables con el lanzamiento del Pura X Max, un dispositivo que introduce un formato ancho panorámico y deja atrás el diseño cuadrado o, casi cuadrado, que ha dominado la categoría. De hecho, presentado en China, el Pura X Max se posiciona como el primer plegable tipo libro con pantalla interior de gran formato y orientación horizontal. El corazón del es la pantalla interior de 7,69 pulgadas, con relación de aspecto 16:10 que se asemeja más a una pequeña tablet que a un smartphone tradicional. Esa proporción ancha está pensada para mejorar la experiencia multitarea, la lectura de documentos y el consumo de video, aprovechando el espacio horizontal sin sacrificar tanto la portabilidad cuando el equipo se pliega. En paralelo, la pantalla exterior de 5,5 pulgadas mantiene un uso cómodo con una sola mano, pero con un enfoque “panorámico” que anticipa el formato de la pantalla interior. En el interior, el Huawei Pura X Max se apoya en el chip Kirin 9030, un procesador que busca consolidar la independencia de Huawei frente a la arquitectura de Google y reforzar la integración con HarmonyOS 6, la última versión de su sistema operativo propio. La combinación promete fluidez extrema en multitarea dentro de la gran pantalla, con soporte para ventanas flotantes, drag‑and‑drop y optimización de apps para formato ancho. El diseño exterior opta por un módulo de cámara horizontal alargado, con sensor principal de alta resolución, ultra gran angular y teleobjetivo, todos con estabilización óptica. El dispositivo se fabricará en varias combinaciones de RAM y almacenamiento (desde 12 GB + 256 GB hasta 16 GB + 1 TB), y se espera que esté disponible en cinco colores. Más allá de las especificaciones, con este equipo Huawei apuesta a anticiparse a la tendencia de celulares plegables anchos que ya se rumorea en Apple y Samsung, pero llevándola al mercado antes que sus rivales. Al combinar un formato panorámico, software nativo en HarmonyOS 6 y un hardware orientado a productividad móvil, el Pura X Max no solo es una curiosidad tecnológica, sino que redefine qué puede hacerse con una pantalla móvil cuando se amplía hacia lo horizontal. El nuevo dispositivo de Huawei sale a la venta en China por un precio aproximado de u$s 1600 para la versión de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.