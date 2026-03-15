El mundo del audio vive un momento de efervescencia, en el que no paran de surgir novedades en cuanto a equipamiento de calidad. Fosi Audio es una de las marcas que protagoniza esta movida gracias a diseños que, a un precio razonable, ofrecen un rendimiento que hace pocos años solo estaba alcance de equipos costosos. Un ejemplo de esto es su nuevo amplificador BT20A MAX, un equipo estéreo con mucha potencia para conectar para conectar parlantes pasivos y que también brinda la posibilidad adicional de agregar un subwoofer, el parlante dedicado a reproducir los graves más profundos. Gracias a su diseño pensado para ofrecer pureza de sonido, sus múltiples opciones de conexión y la adición de un control remoto, es un equipo versátil que puede ser el corazón de un sistema de audio de escritorio, de living o de cualquier espacio donde se quiera disfrutar música con calidad. Además, el BT20A MAX incluye conectividad Bluetooth 6.0 con soporte para los mejores códecs inalámbricos, lo que es un plus bienvenido en un amplificador moderno. El Fosi Audio BT20A MAX llega en un chasis de aluminio compacto que, a primera vista, no delata la potencia que es capaz de entregar. Su panel frontal es limpio y ordenado: un botón de encendido –que también oficia de selector de fuente de entrada–, una perilla motorizada de volumen (es decir, que puede moverse sola cuando se usa el control remoto), LEDs indicadores de la entrada activa y –muy importante esto– controles de graves y agudos. El panel trasero, por su parte, concentra todas las conexiones de entrada y salida. La construcción transmite solidez. El acabado del panel frontal en mate, superficie opaca que no acumula huellas, contrasta con la tapa superior con terminación más brillante, dándole al conjunto un aspecto premium. Como señalamos antes, el equipo viene acompañado de un control remoto infrarrojo que funciona con dos pilas AAA –muy útil cuando el amplificador está ubicado en un rack o estante alejado del oyente–, una antena Bluetooth, la fuente de alimentación externa y el manual de usuario. El BT20A MAX brinda una selección de entradas y salidas que cubre todos los casos de uso habituales sin complicar innecesariamente el panel trasero. El equipo ofrece dos pares de entradas analógicas RCA que permiten conectar simultáneamente dos fuentes diferentes y alternar entre ellas con el botón del panel frontal o el control remoto: por ejemplo, un reproductor de CD en una entrada y un DAC externo (para conectar la computadora con mejor calidad que por Bluetooth) en la otra. Del lado de la salida, el protagonismo se lo llevan los bornes de parlantes: cuatro terminales tipo tornillo (dos por canal, izquierdo y derecho) donde se conectan los cables de los parlantes pasivos. Son compatibles también con enchufes tipo banana. La segunda salida es la dedicada al subwoofer, y es un diferencial importante respecto de otros amplificadores. Lo que hace al BT20A MAX especialmente práctico en este aspecto es que incluye un filtro pasa-altos (high-pass filter) seleccionable para los parlantes principales: al activarlo, el amplificador se encarga de cortar las frecuencias bajas que van a los parlantes principales (por debajo de los 80 Hz) y las redirige al subwoofer, evitando que ambos reproductores “compitan” en el mismo rango de frecuencias. El resultado es un bajo más definido y unos parlantes que trabajan con mayor eficiencia. La potencia final del equipo depende de la fuente de alimentación que se elija al momento de la compra: con la opción de 32V-5A entrega menos watts que con la de 48V-5A, por lo que quienes quieran aprovechar todo su potencial, para “mover” parlantes más grandes y obtener mayor volumen, deberían optar por esta última. Tuvimos la oportunidad de probar el amplificador de Fosi con la fuente de 48V-5A, con una potencia máxima de 240 W. Esto permite, en teoría, rondar los 100 W por canal, lo que es bastante impresionante y, en la práctica, hace que el BT20A Max esté más que sobrado de potencia para un living hogareño. Una de las novedades más significativas del BT20A MAX es la incorporación de la tecnología PFFB (Post Filter Feedback, o retroalimentación posterior al filtro). Este sistema permite un sonido más limpio al reducir la distorsión y hace posible que el amplificador responda de manera consistente con diferentes altavoces, independientemente de la impedancia. En el BT20A MAX, la distorsión declarada es igual o menor al 0,003% y una relación señal-ruido de 112 dB o más. La relación señal-ruido, dicho de manera simple, indica cuánto más fuerte es la música respecto al ruido de fondo del propio equipo; cuanto mayor es ese número, más silencioso y limpio suena el amplificador. El circuito está basado en el chip amplificador Texas Instruments TPA3255 –uno de los más reconocidos del segmento Class D, la tecnología de amplificación más eficiente energéticamente– junto a op-amps NE5532, los circuitos integrados encargados de procesar y limpiar la señal antes de amplificarla. A esto se suman capacitores ELNA de origen japonés, un componente habitual en equipos de audio de mayor precio, que contribuyen a estabilizar la alimentación y reducir el ruido. Otro detalle técnico relevante es el doble circuito de alimentación interno independiente: el circuito digital y el analógico reciben su energía por separado, lo que evita que las interferencias de uno contaminen al otro. Es el tipo de decisión de diseño que puede marcar la diferencia entre un equipo que suena bien y uno que suena muy bien. En materia de potencia, el BT20A MAX es generoso. Fosi asegura que pude entregar hasta 300 W de pico por canal en cargas de 4 ohms, y 180 W RMS continuos bajo las mismas condiciones. Estimamos que esto sería posible con fuentes de alimentación más robustas y con mayor amperaje. Más allá de los números, en la vida real, y ya sea que se utilice la fuente de 32V o la de 48V, el amplificador es bien capaz de entregar la potencia sonora suficiente para colmar un living a alto volumen y sin distorsión. El equipo es compatible con altavoces de 2 a 8 ohms, lo que lo hace flexible para prácticamente cualquier tipo de parlante pasivo del mercado o que se tenga en el hogar, desde pequeños modelos de escritorio hasta torres más demandantes. Además, incluye una salida dedicada para subwoofer activo –es decir, un parlante de graves con amplificador propio–, lo que permite armar un sistema 2.1 completo. El módulo Bluetooth del BT20A Max es, probablemente, el más avanzado que Fosi Audio ha incluido en un amplificador de escritorio hasta la fecha. Basado en el chip Qualcomm QCC3095, soporta Bluetooth 6.0 y es compatible con una amplia gama de códecs: SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless y LDAC. ¿Qué significa tener tantos códecs disponibles? Un códec es, simplificando, el sistema de compresión que usa el dispositivo para enviar el audio por Bluetooth. Cuanto mejor es el códec, más información de audio puede transmitirse por el aire. LDAC, desarrollado por Sony, es actualmente uno de los más avanzados y permite transmitir audio de alta resolución de hasta 24 bit/96 kHz. aptX Lossless, de Qualcomm, también es capaz de enviar audio a una calidad que promete ser equivalente o superior a la de un CD. En ambos casos, el requisito es que el celular o dispositivo fuente también soporte esos códecs. En ese sentido, en los últimos tiempos hemos visto una gran adopción del códec LDAC por parte de distintos fabricantes de celulares (Samsung, Xiaomi, Realme, etc.), por lo que su inclusión es un punto importante a favor del amplificador de Fosi. En pruebas, la conectividad Bluetooth del BT20A MAX resultó fluida y estable, con reconexión automática veloz cuando el amplificador se enciende. El control remoto permite, además, gestionar la reproducción (play, pausa, siguiente pista) directamente desde el sillón, sin necesidad de tocar el celular. Más allá de las especificaciones técnicas, la pregunta central es cómo suena este amplificador. Y la respuesta es muy positiva: el BT20A MAX tiene una presentación sonora ligeramente cálida –es decir, con los medios bajos y graves levemente favorecidos respecto de los agudos–, lo que se traduce en un sonido musical y envolvente que invita a largas sesiones de escucha sin fatiga. Los medios están bien articulados, con voces e instrumentos acústicos que se distinguen con claridad. Los graves son controlados, sin la tendencia a volverse borrosos o invasivos. Y si bien el sonido inicial es más bien neutral, el ajuste de tono permite lograr mayor destaques de graves y pegar bien abajo en aquellos estilos de música que pueden necesitarlo. La escena sonora –la sensación de espacio y ubicación de los instrumentos– es amplia e inmersiva para un equipo de este tamaño y precio. Claro que esto depende mucho también de los parlantes y su correcta ubicación, pero, en cualquier caso, el BT20A Max hace bien su trabajo. En cuanto a los controles de tono –las perillas de graves y agudos del panel frontal–, siempre es útil tenerlos. En el uso cotidiano, rara vez se tocamos la perilla de agudos, pero sí se le dimos bastante uso a la de graves, dado que este es un condimento que puede variar mucho de un estilo musical a otro. El amplificador ofrece también un modo “Bypass” que desactiva completamente los controles de tono, entregando la señal sin ningún tipo de procesamiento, plana. Esto es útil para quienes prefieren escuchar el sonido sin coloraciones adicionales o realizan el ajuste de ecualización en otra etapa (con un ecualizador dedicado o un preamplificador). Si hay un aspecto que merece mención aparte es el sistema de enfriamiento activo. El BT20A MAX incorpora un ventilador interno silencioso que, según Fosi Audio, mejora la eficiencia térmica en un 30% respecto a modelos anteriores como el BT20A PRO. Esto es importante porque los amplificadores de alta potencia en formato compacto generan calor y necesitan que sea disipado. El punto a tener en cuenta es que el ventilador funciona de manera continua. En nuestro caso, su funcionamiento fue inaudible durante las sesiones de escucha de música. El Fosi Audio BT20A MAX es un amplificador que se posiciona muy bien en su segmento de precio. Ofrece potencia al por mayor, una implementación Bluetooth de primer nivel, tecnología interna propia de equipos más costosos y una versatilidad que lo hace apto tanto para el usuario que recién se inicia en el mundo del audio como para el entusiasta Hi-Fi que busca maximizar el rendimiento de sus parlantes. Para quien quiera dar el salto a un sistema de audio real –con parlantes pasivos, calidad de sonido superior al de cualquier barra o equipo todo-en-uno– el nuevo amplificador de Fosi Audio es una de las opciones más sólidas. El Fosi Audio BT20A MAX tiene un precio de partida de u$s 229,99 (con fuente de 32V) y de u$s 249,99 con la fuente de 48V –la recomendada para aprovechar su potencial completo– en la tienda oficial de Fosi Audio.