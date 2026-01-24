Entre las marcas que han ganado reputación en el mundo del audio de alta fidelidad accesible, Fosi Audio se conocía principalmente por sus amplificadores compactos y DACs. Sin embargo, con el lanzamiento de los IM4, la compañía da su primer paso en el terreno de los audífonos monitores intraurales (IEM), apostando por un diseño open-back que promete una experiencia sonora espaciosa y sin fatiga, respaldada por materiales premium y un sistema de personalización que permite a cada usuario ajustar el sonido a su gusto.

Los Fosi Audio IM4 se presentan como monitores intraurales para audiófilos y profesionales que buscan transparencia y comodidad, con un precio que ronda los u$s 99,99 en el sitio oficial de Fosi y plataformas como Amazon (donde la marca tiene una tienda). Así, es una propuesta que desafía a competidores establecidos con una filosofía clara: sonido natural, construcción sólida y versatilidad.

Construcción que inspira confianza

Al retirar los IM4 de su estuche rígido incluido, lo primero que llama la atención es la calidad de manufactura. Las carcasas están mecanizadas en aleación de aluminio mediante proceso CNC, con un acabado mate que transmite sobriedad y refinamiento. Con apenas 7 gramos por auricular, el peso es prácticamente imperceptible una vez ubicados en los canales auditivos, a pesar de la solidez que se percibe al manipularlos.

El diseño ergonómico está pensado para sesiones de uso prolongadas. La forma anatómica se adapta naturalmente al oído sin generar puntos de presión, lo cual puede resultar clave para quienes pasan horas editando audio, mezclando o simplemente disfrutando de su música favorita.

La rejilla naranja visible en el exterior no es solo un detalle estético distintivo: evidencia el carácter de carcasa abierta de estos auriculares, lo que aporta ventilación, reduce la resonancia interna pero, sobre todo, amplía el escenario sonoro.

El paquete incluye un generoso set de accesorios que refleja atención al detalle: tres juegos de almohadillas de silicona (balanceadas, bajos y bajos profundos), boquillas intercambiables en aluminio y latón –que tienen perfiles de sonido distintivos–, cable desmontable con hilos de cobre de alta calidad y estuche rígido de transporte. Esta variedad permite que cada usuario encuentre la combinación ideal para su preferencia sonora. Solo hay que tomarse el trabajo de probar las distintas combinaciones de almohadillas y boquillas.

Personalización sonora eficaz

En el corazón de los IM4 se encuentra un driver dinámico de 10 mm con diafragma de poliuretano recubierto de berilio, acompañado por imanes de neodimio (N52) y un sistema de cavidades que busca ampliar el escenario sonoro.

Las especificaciones técnicas son sólidas para su rango de precio: respuesta en frecuencia de 20 Hz a 20 kHz (lo que cubre el espectro audible humano), impedancia de 21 ohmios que facilita su uso con fuentes portátiles sin necesidad de amplificación adicional, y sensibilidad de 109 dB que asegura volumen suficiente incluso con reproductores modestos. De hecho, se pueden usar tranquilamente –y suenan muy bien– con la salida de 3,5 mm de una laptop o un dispositivo móvil, más allá de que también vienen bien para escuchar lo mejor de un DAC de audio dedicado más avanzado.

Una de las propuestas más interesantes de los IM4 es su sistema de “tuning” mediante accesorios intercambiables. Las boquillas de aluminio entregan un sonido más aireado y espacioso, mientras que los de latón aportan mayor brillo en los agudos, aunque pueden resultar algo estridentes en ciertos registros.

Por su parte, las tres variantes de almohadillas permiten ajustar la respuesta de graves: las balanceadas mantienen la firma sonora neutral del fabricante, las “bass” incrementan ligeramente el rango medio-bajo, y las deep bass enfatizan los graves produndos para quienes buscan mayor presencia en frecuencias bajas. El sistema funciona y es muy notable cuando se pasa de un set de almohadillas a otra.

Esta aproximación modular resulta especialmente valiosa para usuarios que escuchan géneros variados o trabajan en diferentes contextos, dado que permite adaptar el perfil de sonido sin recurrir a ecualización digital.

Desempeño sonoro: equilibrio y espacialidad

En términos de rendimiento auditivo, los Fosi Audio IM4 poseen una firma sonora que puede describirse como equilibrada con ligera elevación en medios superiores. Cumplen la promesa del fabricante de priorizar la naturalidad y evitar coloraciones fatigosas. Se trata de auriculares versátiles, que vemos aptos tanto para escucha analítica como para disfrute casual.

Durante nuestras pruebas, los graves se presentaron controlados y definidos con las almohadillas balanceadas, pero, por gusto, pasamos rápidamente a las de mid-bass para disfrutar de mayor “punch” sin perder detalle. En tanto, las “gomitas” de bajo profundo amplían el rango sub-bass pero no a un punto que pueda considerarse “basshead”. Simplemente, aportan mayor presencia de graves a unos auriculares de por sí equilibrados.

Los medios constituyen el punto fuerte de los IM4. La reproducción de voces resulta particularmente satisfactoria, dado que se presentan con claridad, presencia y timbre natural. Instrumentos acústicos o con poca distorsión, como guitarras y pianos, se benefician de esta naturalidad, reproduciéndose sin coloraciones artificiales evidentes.

Los agudos se caracterizan por ser suaves e informativos, sin picos agresivos que generen fatiga. De hecho, puede notarse una inclinación a la suavidad sobre el detalle extremo (sin dejar de considerarse auriculares “analíticos”). Para géneros como jazz, acústica, electrónica o incluso gaming, esta presentación relajada resulta ideal para sesiones prolongadas.

El escenario sonoro (soundstage) es donde el diseño open-back demuestra su mayor ventaja. La presentación espacial es notablemente amplia para un IEM, con una sensación de aire y apertura que supera a varios competidores de diseño cerrado. Por caso, la separación de instrumentos es sobresaliente, permitiendo identificar con precisión la ubicación de cada elemento en la mezcla.

Sin embargo, el diseño open-back tiene su precio en términos de aislamiento. La apertura permite el paso de sonido tanto hacia adentro como hacia afuera, lo que significa dos cosas: primero, no son los más adecuados para entornos ruidosos como el transporte público; segundo, quienes estén, sin son curiosos, podrán escuchar parte de tu música. Es que los Fosi IM4 fueron pensados para disfrutar en casa, en una oficina tranquila o en estudios de grabación, donde el entorno controlado permite aprovechar sus virtudes sin sufrir sus limitaciones.

Ergonomía y practicidad

El cable incluido es de gran calidad, no genera ruido microfónico al rozar con la ropa y tiene una excelente flexibilidad. Además, los conectores 2-pin de 0,78 mm facilitan reemplazos o upgrades futuros.

La ergonomía es destacable. La forma ligera y el diseño anatómico permiten sesiones de varias horas sin fatiga física, complementando la ausencia de fatiga auditiva que proporciona el tuning equilibrado.

Sonido natural y cumplidor

En definitiva, los Fosi Audio IM4 representan un debut sólido de la marca china en el segmento de monitores intraurales. Su principal fortaleza radica en ofrecer un sonido espacioso, natural y versátil, respaldado por construcción premium y un sistema de personalización inusual en su rango de precio.

Su enfoque se centra en brindar una experiencia auditiva bien balanceada a los usuarios que valoran la naturalidad sobre la espectacularidad o la exageración de graves.

Para audiófilos con fuentes de sonido decentes (reproductores portátiles o DACs USB) que busquen transparencia, espacialidad y comodidad para sesiones prolongadas, los IM4 representan una opción a tener muy en cuenta. Por aproximadamente u$s 99, se trata de mucho valor concentrado en un paquete completo.